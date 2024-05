A csillagos égbolt évezredek óta megmozgatja az emberek fantáziáját. Napjainkban pedig számos olyan tény és felfedezés lát napvilágot, amely a korábbi elképzeléseket is felülmúlja egyes jelenségek, égitestek kapcsán.

Ujlaki Csaba

Fotó: Daróczi Dorottya

Nem véletlen, hogy ekkora érdeklődés övezi a világűrt és annak titkait. A Csillagászat Világnapja éppen ezért egy kicsit igyekszik közelebb hozni az emberekhez az elérhetetlent. Ujlaki Csaba szolnoki csillagász, a TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló vezetője is izgalmasnak tartja ezt a napot, amely, mint kiderült egy mozgóünnep, de általában szombatra esik. Szolnokon is több éves hagyományra tekint vissza, idén is izgalmas programokkal várja az érdeklődőket. Egyebek mellett Járdacsillagászattal készülnek május 18-án, az Agóra előtt 19:00-21:00-ig.

A beszélgetésben továbbá kiderül, hogy idén mi látható majd az égbolton és hogyan járul hozzá a csillagászat a világunk és az univerzum megértéséhez? Hogy alakult ki a hét és hónap? Milyen új információkat és perspektívákat nyújt a csillagászat az emberiség számára? Hol tart most ez a szakma? Manapság mennyien adják a fejüket erre és mennyire számít divatos hobbiinak, foglalkozásnak?

A szakember egyebek mellett ezekre a kérdésekre válaszol Daróczi Dorottya rádiós szerkesztőnek.