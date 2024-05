A Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE) kezdeményezésére, az önkormányzat, a IV. Béla Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola együttműködésével rendezték meg a diákpolgármesterek és a Fair Play díjasok első találkozóját a városházán. Az eseményen elsőként Tóth Tibor, a FÉBE elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester többek között a város gazdasági fejlődéséről, a letelepedési támogatásról, a folyamatban lévő beruházásokról beszélt a fiataloknak, akiket Jászfényszaru mindig hazavár.

Első alkalommal rendezték meg a diákpolgármesterek találkozóját Jászfényszarun

– A diákpolgármester választás célja, hogy a diákok megismerjék az önkormányzatiságot és a választási rendszert. A város közösségének egyik fontos alapköve a diákönkormányzat. A diákpolgármester választás hagyományát és a találkozót is szeretnénk folytatni – mondta Győriné dr. Czeglédi Márta. A rendezvényen 24 diákpolgármester és Fair Play díjas vett részt, köztük Litvai-Lengyel Nikolett, akit 1995-ben, elsőként választottak meg a fiatalok vezetőjének, megbízatása egy évre szólt.

– Akkoriban még Magyarország is tanulta a demokrácia működését, hogyan lehet szavazni, véleményt formálni. Úgy érzem, hogy hetedikes diákként óriási lehetőséget kaptam, hiszen megtanultam, hogy a közösségnek, a csapatnak milyen nagy összetartó ereje van. Ezúton is köszönöm ezt az általános iskolának és a pedagógusoknak – emlékezett vissza Litvai-Lengyel Nikolett. Elárulta azt is, hogy tanulmányai során külkereskedelmi diplomát szerzett, immár huszonkét éve Jászberényben, a Jász-Plasztik Kft-nél dolgozik, jelenleg az ügyvezető asszisztenseként.

Lovászné Török Magdolna, a helyi általános iskola igazgatója köszöntőjében szólt az intézmény történetének fordulópontjairól, az elmúlt években bekövetkezett fenntartóváltásról.

Kotánné Kovács Tímea, az iskola magyar nyelv, irodalom és történelem szakos tanára, a diákönkormányzat vezetője bemutatta a szervezet működését. Elmondta, hogy éppen kampány előtt állnak. Tanév végén a hetedikesek közül választják meg a diákpolgármestert titkos szavazással. Helyettest és titkárt is választanak, minden osztályból két képviselője van a diákönkormányzatnak, melynek tagjai csapatban dolgoznak. A találkozó kiváló alkalmat adott arra, hogy a résztvevők kapcsolatokat építsenek, tapasztalatot, eszmét cseréljenek.