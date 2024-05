– Időnként külső-belső élősködők nehezítik a kiskedvencek és gazdik életét, amelyek közül a legtöbb képes komoly problémákat okozni – kezdte dr. Bencsik Lili, abonyi állatorvos. Hozzátette, a számtalan külső-belső féreg, egysejtű parazita mellett a vérszívó élősködők szintén jelen lehetnek az állat szervezetében, testén.

dr. Bencsik Lili

Fotó: Nagy Balázs

– Természetesen ezek közül van, amelyek kiléte egyértelmű, van amelyeké nem. Talán eleinte problémákat sem okoznak, csak idővel veszi észre az állattartó, hogy valami nincs rendben – folytatta a szakember. Éppen ezért roppant fontos, hogy a megelőzésre fektessünk minél nagyobb hangsúlyt, amit lehetőleg folyamatosan alkalmazzunk.

– Ha mondjuk valaki mostanában vesz magához kisállatot, ellenőrzött helyről válassza, érdeklődjön, milyen készítményeket kapott, milyen oltásai vannak. Ha véletlenül erről nincs információ, akkor érdemes egy első állatorvosi vizsgálat alkalmával leszűretni az állatot, majd kitapasztalni, milyen módszerek alkalmazhatók nála – mondta dr. Bencsik Lili. A védekezést ugyanis egész évben fontos fenntartani, az időjárás enyhülésével jóval hosszabb az élősködőknek kedvező időszak is. Szerencsére igen széles a megelőzést célzó termékpaletta, amelyből a gazdik választhatnak.

Nagyjából tíz éve vannak jelen a különféle tabletták, amelyek remekül működnek. Kombináltan használhatók, vannak amelyek speciálisan egy élősködő ellen védenek, de akadnak, amelyek több fronton is felveszik a harcot. Léteznek úgynevezett spot on-ok, azaz „csepegetők” ,amelyeket az állat gerincének vonalában kell a bőrfelszínre juttatni, illetve a klasszikus és szintén széles körben elterjedtek a nyakörvek, amelyek bolhanyakörvként már jó ideje a köztudatban vannak

– sorolta a szakember.

Azonban ahány lehetőség, annyi buktató is társul hozzá. Akadnak kedvencek, amelyek nem bírják a tablettákat, még azelőtt távozik belőlük, hogy a védelmező hatóanyag felszívódhatna. Sőt! A doktornő találkozott olyan esettel, amikor egy kutya annyira nem kedvelte a bolhanyakörvet, hogy szó szerint lerágta magáról és egy jókora darabot elfogyasztott belőle.

– Egy ilyen esetet hánytatással kezelünk. Szerencsére a szóban forgó eb hamar jobban lett, de nála többé szóba sem jöhetett ez a fajta védekezési mód. A csepegtető oldatoknál meg arra kell figyelni, hogy előfordulnak olyan fajok, amelyekre kifejezetten veszélyes. Tehát kutyának készült és mondjuk a macska, nyúl számára egyáltalán nem ajánlott. Ha több eltérő faj él egy háztartásban, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy milyen szereket használ a gazda – figyelmeztetett dr. Bencsik Lili. A doktornő szerint egyébként ritkán származik ilyesmiből baj, a gondos állattulajdonosok esetében.

– A mai készítmények mellé jól kidolgozott használati utasítás, leírás jár. Aki alapos, ezt jól áttanulmányozza, így ebből nem szokott gond lenni. Fontos még azt is tudni, hogy ezek a külsőleg alkalmazott készítmények, eszközök is elérik ugyanazt a célt, mint a tabletták: a bennük található hatóanyag bejut az állat véráramába, csak épp kívülről szívódik fel. Széles a kínálat, így azt javaslom, mindenképp tájékozódjanak vásárlás előtt. Talán érdemes közép-árkategóriában, vagy afölött válogatni, a túl olcsó készítmények nem biztos, hogy képesek hosszú távú védelmet nyújtani – magyarázta dr. Bencsik Lili.

Azok a bizonyos, „kétes” eszközök

A termékek sorában találhatunk ultrahangos kullancsriasztó készüléket, illóolajokat is. A doktornő szerint, ezek jelentik a kevésbé biztonságos megoldást, alkalmazásukat tekintve inkább óvatosságra int.

– Van olyan gazdi, aki esküszik rájuk és arra, hogy még soha nem volt kullancs a kedvencükben, amióta mondjuk az előbbi eszközt használják. Sajnos olyan is akad, aki az ellenkezőjéről számol be. Én azt mondom, nem tilos a fentiek használata, de inkább kiegészítő jellegű legyen, mint elsődleges. Ha van egy megbízható tabletta, nyakörv, vagy spot on, az már nagyobb biztonságot jelent, bár garancia sajnos nincs semmire – részletezte az abonyi állatorvos.