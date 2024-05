A karcagi Déryné Kulturális Központ Csepűrágók Színtársulata és a balassagyarmati Gyarmati Színkör nyugdíjasai egy vidám délutánra hívták az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub és a Rummikub tagjait. A megjelenteket Kunné Nánási Mónika, a Déryné megbízott intézményvezetője köszöntötte, majd kezdetét vette a játék.

Fotó: Daróczi Erzsébet

Az egy éve alakult Csepűrágók előadásából a jelenlévők megtudhatták, miből van legtöbb a világon. A társulat szakmai irányítója Szabó Péterné drámapedagógus, gyermekkönyvtáros, vezetője Kovácsné Kerekes Katalin közművelődési munkatárs.

A balassagyarmati Gyarmati Színkör tagjai három vidám jelenettel szórakoztatták a karcagiakat. A társulat művészeti vezetője Hegedűsné Jusztin Gizella, aki maga is több szerepben bemutatkozott ezen a napon. Hosszú szünet után, 2004-ben indult ismét útjára szervezett keretek között az amatőr színjátszás Balassagyarmaton. Előtte a nyolcvanas évekig működött a Madách Irodalmi Színpad, kétévente Madách Imre Irodalmi Színjátszó Napokat is rendeztek. Amikor újraindították a városi színjátszást, az egyfajta hiánypótló szerepet töltött be, a jelenlegi formában 2008 óta működnek.