Szisszennek a dobozok, nagyot kortyolnak a gyerekek, miközben csacsogva készülődnek a becsengetésre – aki reggelente vásárolni szokott a szolnoki Mátyás király úti hipermarketben, annak ismerős a fenti látvány. Az üzlet környékén fél tucat iskola található, így nem meglepő módon a srácok reggelente kisebb-nagyobb csoportokban ott „tankolnak fel” aznapi foglalatosságukhoz. A dobozokban pedig a diákok messze legkedveltebb „üzemanyaga”, a cukrot, koffeint és taurint tartalmazó energiaital lötyög.

Energiaitalt vásárol egy fiatal lány – könnyen lehet, hogy hamarosan személyi igazolvány is kell majd ehhez Magyarországon

Fotó: Székelyhidi Balázs / Forrás: MW Archívum

18 év alattiak nem vásárolhatnának energiaitalt

Hogy a különféle energiaitalok nem tartoznak az egészséges élelmiszerek közé, az korábban is közmegegyezés tárgya volt. A mostani évtizedben viszont már arról olvasni, hogy az energiaital akár kapudrog is lehet, és az alkoholhoz és a cigarettához hasonlóan tiltani kellene árusítását a 18 éven alattiaknak.

Mindez azért érdekes, mert április óta a magyar országgyűlés asztalán van egy törvényjavaslat, amely pontosan ezt célozza meg.

A javaslat indoklása szerint a fiatalok többsége üdítőként tekint az energiaitalokra, figyelmen kívül hagyva azok koffeintartalmát, emiatt folyamatosan nő a 18 éven aluliak energiaital-fogyasztása. Az elmúlt években – írja a javaslat – több száz olyan eset történt, amikor energiaital túlfogyasztása kapcsán fiatalok orvosi ellátásra szorultak. Márpedig a Magyar Kardiológusok Társasága és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ állásfoglalása szerint – áll az irományban – a fiatalok túlzott energiaital-fogyasztása a szív- és érrendszerre gyakorolt hatása következtében jelentős egészségügyi veszély.

Van, aki egyetért, más kettős mércét emleget

Ugyanezen a véleményen van az a hírportálunk által megkérdezett, neve mellőzését kérő szolnoki anyuka, aki ezért soha nem is vett energiaitalt gyerekeknek.

Túl gyors és rövid a hatása. A pörgés, amit átmenetileg okoz, gyors szívdobogást és vérnyomás-emelkedést idéz elő. A fejlődő szervezetnek a stressz mellé ez már túl sok, és nincs is szüksége extra pörgetőszerekre

– fejtette ki.

Véleménye szerint a sok cukor amúgy is egészségtelen, a rendszertelenül táplálkozó gyerekeknél hamar súlyproblémákhoz vezet. Szerinte a tartósítószerek miatt egyébként is mesterséges innivalónak számítanak az energiaitalok, amelyek nem csillapítják a szomjúságot, ellenben függőséget okozhatnak.

Hogy az energiaitalok nem valók gyerekeknek, azzal dr. Csibi Sándor, Magyar Energiaital Szövetség főtitkára is egyetért. A főtitkár a TV2 Mokka egy korábbi adásában elmondta, az energiaital azoknak a felnőtteknek készül, akiknek gyorsan van szüksége energiára. Az energiaital-fogyasztást gyerekeknek ők sem ajánlják. Mint ahogy más koffeintartalmú élelmiszert – így a kávét, kólát – sem. A főtitkár szerint a jó megoldás nem a tiltás, sokkal inkább az oktatás lenne. Hiszen mint minden élelmiszernél, az energiaitalok fogyasztásakor is a mérték a fontos.

– Egy liter energiaitalban ugyanannyi cukor és koffein van, mint egy liter kólában. Viszont míg előbbit tiltani akarják, utóbbit egy-egy családi rendezvényen literszám hagyják inni a gyerekeknek – mutatott rá. Szerinte ezért ha betiltanák az energiaitalok 18 éven aluliaknak való árusítását, az kettős mércét jelentene. Hiszen akkor a kávéra és a kólára is 18-as karikát kellene tenni.

Az orvos szerint sok múlik a szülőkön

A hírportálunk által megkérdezett szolnoki háziorvos szerint a mértéken van a hangsúly. Matolay Ágnes elmondta, egy energiaitalban annyi koffein van, mint egy kapucsínóban vagy egy kis adag kávéban. Tehát ha egy kamasz egy adagot inna meg naponta, azzal semmi baj nem lenne.

A gond az, ha étkezés helyett, napindítóként isszák, majd nap közben ezt megfejelik még pár adaggal, mert az bizonyos fokig koffeinfüggőséget okozhat

– fejtette ki.

Hogy akkor a szülők mégis hogyan járnak el helyesen, ha tiltják, szabályozzák, maguk veszik meg az energiaitalt gyereküknek, az a háziorvos szerint sem egyszerű kérdés. Matolay Ágnes azt tanácsolja, beszéljük meg a gyerekekkel, hogy ne igyanak energiaitalt, ha pedig idősebb gyerekről van szó, azt, hogy érje be napi egy itallal.

– A legjobb nyilván az lenne, ha egyáltalán nem fogyasztanák, de ez bármilyen más ajzószerre is igaz – vélekedett a szakember, hozzátéve, az energiaital-fogyasztásnál továbbra is nagyobb gond a fiatalok dohányzása. Illetve ha be is tiltják árusításukat a fiatalkorúaknak, az alkoholhoz hasonlóan valahogy úgyis hozzájutnak.

A mozdulat, ami tilos lenne. A szakember szerint fiatal korban kellene hozzászoktatni a gyerekeket ahhoz, hogy vizet igyanak

Fotó: Hegedűs Márta / Forrás: MW Archívum

Matolay Ágnes kiemelte, a dolog nagyrészt a csecsemőkor utáni időszakban dől el. A legfontosabb, hogy a szülők ebben az időszakban ne szörpökkel, üdítőkkel itassák a gyerekeket, hanem azt szokják meg, hogy vizet isznak. Illetve továbbra is számít a szülői minta: ha a gyerek otthon azt látja, hogy szülők sem fogyasztják, kisebb valószínűséggel isszák majd maguk is – mondta el a háziorvos, bár azt elismerte, hogy a kortársak energiaital-fogyasztása bizony eltérítheti a fiatalokat a szülői mintától.