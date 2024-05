A labdáé volt a főszerep szombaton Nagykörűben. Egészen pontosan a futball labdáé, a településen ugyanis fociünnepet rendeztek. Az esemény első meccsén tiszagyendai alakulattal csapott össze a helyi csapat. Az edzőmérkőzés a nagykörűiek győzelmével zárult.

A színészválogatott a nagykörűi focipályán mérkőzött meg a helyi öregfiúk csapatával

Fotó: Valuska Judit

A nap gálamérkőzésének keretében a nagykörűi öregfiúk a színészválogatottal álltak, ha nem is színpadra, de zöld gyepre. Egészen pontosan nemcsak álltak, hanem szaladtak, futottak, cseleztek, a meccsen végül a színészek nyertek. A pálya szélén szurkoló szép számú közönséget a jó játék is szórakoztatta, ám az is öröm volt, hogy ismert, kedvelt művészeket láthattak kis falujukban. Igaz, a színészválogatott nem először jár Nagykörűben. A színészcsapatban többek között ott volt Puskás-Dallos Peti, szolnoki színekben Barabás Botond és Zelei Gábor állt pályára és természetesen a nagykörűi származású színész, Barát Attila is rúgta a bőrt. Utóbbi a meccs után még dalra is fakadt a nagykörűiek nagy örömére.

A mérkőzések után a szervezők minden nézőt és résztvevőt megvendégeltek egy adag finom étellel.