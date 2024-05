A szombati rendezvényen számos helyi civil szervezet képviseltette magát és kapott lehetőséget a bemutatkozásra. Felléptek helyi dalkörök, táncosok, énekesek, de láthattunk feltörekvő zenekart és a nap végén Karapancsev Kristóf, valamint Halász Rebeka is a színpadra lépett. Az eseményen természetesen kiemelt szerepet kaptak a gyerekek, őket egész napos ingyenes programokkal, kutyás és harcművészeti bemutatókkal, gyermekszigettel, ugrálóvárral és trambulinnal várták. A városban alaposan elkényeztették a gyerekeket, vasárnap ugyanis a Közösségi Ház csapata szervezett programkavalkádot kínáló gyereknapot szintén a Szabadság téren.

Tószegen, Tiszavárkonyban is bővelkedtek a programokban. Előbbi településen veszélyes(nek tűnő) hüllőkkel is ismerkedhettek a gyerekek, utóbbi faluban pedig kuriózumként cukorlepkefogó-versenyt rendeztek. Ott garantáltan édes volt a szórakozás.

Rákóczifalván a Varsány Közösségi Ház és annak környéke adott otthont a gyereknapi programoknak. Felsorolni is nehéz lenne, mennyi mindent kínáltak a szervezők a gyerkőcöknek. Voltak igazi csajos és nagyon fiús programok.

Egy azonban biztos: a repülőgép szimulátor óriási sikert aratott és azok is jól szórakoztak, akik szirénázó tűzoltó autón vonultak.

Apropó, tűzoltóautók! A gyereknap alkalmából ezúttal is kinyitott néhány tűzoltó parancsnokság. Ahogy Rákóczifalván, úgy Szolnokon is be lehetett lesni a lánglovagok „munkahelyére". Volt nagy érdeklődés a szolnoki parancsnokságnál, sorra érkeztek a családok, akik játékos keretek között szerezhettek információkat a katasztrófavédelem tevékenységéről, a tűzoltók hétköznapjairól.

A legvonzóbb természetesen az alkalmi tűzoltóskodás volt, a gyerekek beülhettek az autókba és kipróbálhatták, milyen tüzet oltani.

A felsorolást folytathatnánk, valószínűleg kevés olyan település volt a Jászkunságban, ahol nem ünnepelték a gyerekeket. Mert a mostani hétvége róluk szólt.