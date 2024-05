Kilométerek százait hagyták Abony határában a természetjárók az idei Kéttorony túrán.

Tavaly szerveztek először virágültetést az öcsödi nagyközség bölcsődéjében. A hagyományt idén is folytatták.

A vármegye rendőrei az elmúlt napon 10 körözött személyt fogtak, és 1 ittas gépjárművezetőt szűrtek ki a forgalomból.

A mezőtúri rendőrök a lakosság segítségét kérik.

A fecskék szépen lassan visszatérnek a Jászkunságba, érdemes saralót készíteni, hogy megkönnyítsük a fészeképítésüket.

Miután idén februárban a Szolnoki Törvényszéken megtartott előkészítő ülésen az emberrablással megvádolt jászjákóhalmai nő és két férfi társa nem ismerte be bűnösségét, dr. Nádor Zoltán bíró a büntetőügyben bizonyítási eljárás lefolytatását rendelte el. A napokban zajló első tárgyaláson a vádlottak nem tettek vallomást, viszont bűnösségüket továbbra is tagadják. Ha igazukat nem tudják bizonyítani, úgy több évnyi fegyházbüntetésre számíthatnak.

A Tiszafüredi Járási Ügyészség új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt indítványozta egy Tisza-tavi kisközségben lakó 37 éves férfi letartóztatását. Az illető mintegy 2 éven át terjesztett új pszichoaktív anyagokat lakóhelyén.

Fényes nappal rabolta ki idős áldozatát egy agresszív férfi Szolnokon. A nyáron történt bűncselekmény vizsgálata lezárult...

A Kossuth útra vonultak a hevesi hivatásos tűzoltók.

Már hagyománynak számítóan péntek délután városi ballagás keretében vonultak végig a végzősök a vármegyeszékhely utcáin.

Biológia irányú érdeklődése ellenére a Liszt Ferenc Zeneakadémián diplomázott, majd egy repülőút alatt megszületett vágyból nekivágott a pilótaképzésnek. Ő lett az első női pilóta a Malév-nél. Sorsa később a „biológiához” is visszaterelte, dolgozott állatkertben, van állatorvos asszisztens végzettsége is. Ír, előadást tart, továbbra is segít az állatokon és igyekszik megélni az élet minden csodálatos pillanatát, hiszen csak vendégek vagyunk ebben a létezésben. Czigány Ildikó a közelmúltban a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban tartott előadást, ahol lehetőségünk akadt elkapni egy rövid beszélgetésre.

A Magyar Kosárlabda Szövetség kezdeményezésére 300 millió forintból újították fel a tiszafüredi Benedek Gábor Sportcsarnok és Szabadidőközpontot. Az immáron korszerű épületet pénteken délelőtt adták át. Mint kiderült, a felújított sportcsarnokot június 15-én veszik birtokba a sportolók, egy kosárlabdatornán.