– Nem kisújszállási születésű vagyok, Hajdú-Bihar megyéből, Sárrétudvariból származom, ide jöttem férjhez 1977-ben – mesélt életéről hírportálunknak az amatőr alkotó.

Vidáné Nagy Katalin minden horgolt babájának nevet ad. Ottjártunkkor meg is mutatta őket

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Óvónőként dolgoztam nyugdíjas koromig. Kezdetben a Petőfi óvodában, később ott, ahol szükség volt rám. Mindenhol nagyon szívesen dolgoztam, mert imádom a gyerekeket. Érdekes, hogy mi, a nővéremmel nem lehettünk óvodások, úgyhogy nincsenek ilyen élményeim, talán ez és a gyerekekkel való foglalkozás szeretete vezetett a pályára – mondta.

Katalin a nyugdíjas évei alatt talált új hobbit magának.

– Barátnőm, Kissné Nyitrai Ilona mutatott egy horgolt babát, amit ő készített. Nagyon tetszett, elmondta, az internetről tanulta meg elkészíteni. Gyerekként édesanyámtól tanultam horgolni, így az alapok megvoltak. Az amigurumi japán technika, horgolt, kötött játékfigurát jelent. A figuráim százszázalékos pamutfonalból készülnek, és olyan tömő­anyaggal vannak kibélelve, hogy harminc fokon lehet őket mosni. A babák között van tizenöt és harmincöt centis is. Hat év alatt több mint százötven darabot készítettem, ma már angol nyelvű mintákról is tudok horgolni. Az első munkáimat – egy békát és egy rókát – az akkor született ikerunokáim kapták, a felnőtt lányomnak brazil babát horgoltam. Így indult ez a szenvedély, ami mára szerelem lett. Közben rájöttem, hogyan lehet más hajat, ruhát, cipőt horgolni a babáknak, már tervezem is a babáimat, akiket el is nevezek – árulta el Katalin.

Hobbijában férje, József is támogatja.

– A férjem agrármérnök, épp most megyünk a negyvenöt éves évfolyam-találkozóra a Debreceni Egyetemre. Neki mindene a föld, van egy vegyes gyümölcsösünk és szántóföldünk, a fiunk szintén agrármérnök, a lányom gyógytornász, sem ő, sem a gyerekeim nem gondolták, hogy ez nekem ilyen nagy öröm lesz. Imádom a fonalboltokat, a fonal illatát, a színeket összeválogatni, hogy milyen legyen a haja, a szeme, a ruhája a babának. A férjem szívesen visz bevásárolni, ha vidékre megyünk, mindig kérdezi: menjünk pamutboltba is? Ő az első kritikusom, amikor kész a figura, ő mondja el a véleményt róla. Rendkívüli öröm, ha másnak is tetszik, nem beszélve arról, ha megyünk vendégségbe, mindig van mit ajándékba vinni. Rokonok, barátok, szomszéd gyerekek mindig tudnak választani, ahogy a hatéves lány- és fiúunokám, illetve a három és fél éves kisfiú is. Annyira örülök, hogy önálló kiállításon is megmutathattam a munkáimat. Nagyon jó volt a visszhangja, egy tizenegy éves kislány azóta jelentkezett, hogy szeretné ezt megtanulni. Örömmel tanítom, már kulcstartó figurákat készít osztálytársainak.

Az internetes csoportban is sokan kérnek tőlem tanácsot, öröm, ha segíthetek. Nekem ez kikapcsolódás, feltöltődés. Imádok esténként ezzel foglalatoskodni, egy baba körülbelül harmincöt óra alatt van kész

– tette hozzá a lelkes alkotó.

A figurákat elnézve, valószínűleg Katalin édesanyja is büszke lenne lánya munkáira.

– Az biztos! Emlékszem, kislánykoromban ő függönyt, asztalterítőt horgolt, akkor még az volt a divat. Egyébként a horgolás apai nagynénémtől jön, ő horgolt sokat, ma is hordom azt a sálat, amit huszonöt éve horgolt nagyon vékony, bordó fonalból. Egyébként a napjaim úgy telnek, mint minden háziasszonynak, hiszen a lakásban, a kertben mindig van munka, főzni, sütni is nagyon szeretek. A gyermekeim már szakmájukban sikeresek, a három unokámnak azt kívánom elsősorban, hogy legyen béke, és iskolásként majd olyan szorgalmasak legyenek, mint a szüleik...