– A Jászberényi Szent Erzsébet kórház nem áll semminemű végrehajtási eljárás alatt. Kórházunk stabil háttérrel és gazdasági szerkezettel működik. Betegeink ellátása folyamatos, orvosaink, ápoló szakszemélyzetünk és támogató kollégáink folyamatosan állnak a lakosság rendelkezésére – tájékoztatott a kórház közösségi oldalán kedden Dr. Besenyi Orsolya. Az intézmény megbízott főigazgatója arra médiában terjedő és félrevezető információkra reagált, mely szerint a NAV végrehajtást indított a kórház ellen.

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház

Forrás: Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Facebook-oldala

– Az ATV által megjelenített, általuk is állítólagosnak nevezett hírt a NAV hivatalos közleményében is cáfolta: „Álhír, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal inkasszót hajtott végre a jászberényi Szent Erzsébet kórház számláján. A valóság ezzel szemben az, hogy a NAV sem most, sem a korábbiakban nem folytatott végrehajtási eljárást a jászberényi kórházzal szemben” – idézte szó szerint a NAV közleményében foglaltakat dr. Besenyi Orsolya, aki arra kérte a lakosságot, hogy fenntartásokkal kezelje a híreket, több médiumból tájékozódjanak és kérdés esetén bátran forduljanak a kórházhoz.