A szolnoki Meló - Diák szövetkezetnél idén nyáron is számos, az előző években is népszerű munkát vállalhatnak a fiatalok. Molnár-Cseh Angelika irodavezető arról számolt be hírportálunknak, hogy most is nagy érdeklődés övezi a kereskedelmi munkaköröket.

Gonda Róbert már tavaly nyáron is lelkes tagja volt a Meló-Diák csapatának

Fotó: Nagy Balázs

– A legnépszerűbb diákmunkák közé tartoznak idén is – mint minden évben – az áruházi kisegítések, legyen ez akár élelmiszerüzlet, akár barkácsüzlet, vagy éppen ruházati üzlet – mesélte Molnár-Cseh Angelika. – A nyár közeledtével egyre több lehetőségük adódik a diákoknak rendezvényeken, fesztiválokon, fagyizókban munkát vállalni, melyek szintén a közkedvelt opciók közé tartoznak.

Mindezek mellett sok diák mégis szívesen választja akár a gyári munkákat is, hiszen ezekkel kiszámítható, egész nyáron kitartó lehetőségre tesznek szert és nem utolsó sorban biztos jövedelemre is.

A diákok manapság már a tanév időtartama alatt is szívesen vállalnak munkát, akár hétvégén, akár hétköznap délutánonként

– tette hozzá az irodavezető.

– Partnereink rugalmas munkaidő beosztásának köszönhetően egész évben van erre lehetőségük. Évközben havi szinten átlagosan 150 diákot foglalkoztatunk, mely a nyári időszakra a duplájára, de kiemelt időszakokban két és félszeresére is növekszik és a nyári szünetben ezen teljesítések meghaladják a 20 000 munkaórát havonta.

Az irodavezető kiemelte idei újdonságukat, ami nem más, mint a telefonos operátor, illetve Szolnok és környékén újonnan nyílt éttermek és üzletek munkalehetőségei.

A város által fenntartott intézményekben, mint például az önkormányzatnál, vagy a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézményben is évről évre izgalmasabbnál-izgalmasabb feladatok várják a fiatalokat, melyről bővebb információt júniusban kapnak az érdeklődők.

Csépán jól bevált foglalkoztatási forma a nyári diákmunka. Amennyiben lehetőség adódik rá, idén is pályázna rá az önkormányzat. Évente 4-7 fiatalnak tudnak így munkát biztosítani.

– Tavaly hatan az önkormányzatnál egy fő pedig az óvodában dolgozott, ezt a létszámot szeretnénk tartani, mert így is túljelentkezés van – mondta Pintér Csaba Gábor polgármester.

A fiatalok a rendezvényszervezésbe, - lebonyolításba segítettek be, illetve adminisztrációs feladatokat, adatrögzítést és iratrendezést végeztek.

Tiszafüreden, a Városi Könyvtár által pár hétre üzemeltetett Strandkönyvtárra is minden esztendőben sorra pályáznak a fiatalok. Prinyi Tünde, a könyvtár vezetője arról számolt be lapunknak, hogy állandóan találnak jelentkezőket a pozícióra.

– A strandkönyvtárunk minden évben népszerű az olvasók körében – fejtette ki Pirinyi Tünde. – Ilyenkor az ott dolgozó fiatalok segítik a könyvtárosok munkáját. Kipakolják a könyveket, elrendezik és útbaigazítást adnak a strandon érdeklődőknek.