Lilith csaholva rohan hozzánk és a nyakunkba ugrik. A fiatal komondoron látszik: nagyon éli a tanyát, de miért is ne tenné? Szokol Tamás és Sinka Nóra jászkarajenői birtoka, noha még épülőfélben van, már most békét áraszt. Földjüket fasor választja el az országúttól, portájuk mögött halas tó, köröttük az Alföld – jól érzi ott magát ember s állat. A pár két éve lakik a karai rónaságon, Tamás eredetileg nyíregyházi, Nóra diósjenői, utóbbi számára furcsa is, hogy nincsenek hegyek, és a szél szabadon jár-kel a tájon. De megszerette a helyet, amely szabad, friss levegőt ad lakóinak.

Szokol Tamás Árnyék nevű csődöre és Sinka Nóra Cayenne nevű kancája is otthon érezheti magát a jászkarajenői birtokon

Fotó: Rózsa Róbert

Kibabrált a halállal

Pedig sokáig úgy tűnt, más rendeltetett Nórának, aki egészen különleges életutat járt be.

Már az csoda, hogy egyáltalán él, mivel csecsemő korában agyhártyagyulladást kapott. Hat hetet töltött kórházban, nagyjából két százalék esélyt adtak az orvosok, hogy életben marad, ha igen, akkor is középsúlyos értelmi fogyatékosként.

De mégis túlélte. Betegsége jegyeit húszéves koráig hordozta, és bár a kór következményeként nem tud jól olvasni, hallás utáni tanulással egy rakás szakterületen képesítést szerzett. Bejárta Észak-Magyarországot, tucatnál is több helyen dolgozott, köztük igencsak zord helyeken is, mivel 15 évet a szociális ágazatban is lehúzott. Dolgozott nyomortelepeken is, ahová a segítő szándék vezette, de többször halálos fenyegetéseket kapott viszonzásul.

Sok fájdalom érte, évtizedekig kereste az útját, míg néhány éve egymásra találtak Tamással. És mivel a ma már szerelemben élők egy online kereskedős stratégiai játékon ismerkedtek meg, Nóri első mondata úgy szólt Tamáshoz: „Szia, kell üvegért kátrány?”

Tamás régi vágya volt tanyán élni, és végigkutatták egész Nyugat-Magyarországot a vágyott birtokért, de nem jártak sikerrel. Így keveredtek végül az Alföldre, és hosszú, kemény munka árán, de felépítették otthonukat. Így a Diósjenőről származó Nóra beköltözött Jászkarajenőre, Tiszajenő mellé, a Belsőjenő dűlőre, ahol még egy Jenő nevű macskájuk is van.

Lelket cserélt, ma már jósnőként dolgozik

Téved azonban, aki azt gondolja, ezek a – talán nem is annyira – véletlen egybeesések a legrejtélyesebbek Nóra életében. Nóra ugyanis hivatásos médiumként dolgozik. Csecsemőkori traumájakor állítása szerint meghalt, de a teste új lelket kapott.

– Lélekcserés vagyok. Ez azt jelenti, hogy a lélek az adott testet nem bírta el, ezért másik érkezett helyette. Vagyis engem úgymond leküldtek – fejti ki Nóra, aki azt mondja, emlékszik is erre: egy földig érő papirusztekercset látott akkor, és annyit tudott, hogy sietnie kell. Akkoriban még nem értette ezt, ma viszont már ilyen és ehhez hasonló szimbolikus képekkel dolgozik.

A spiritualitás felé akkor fordult, amikor egy magánéleti válságára éveken keresztül nem kapott észszerű magyarázatot. Mivel tanult romológiát és lovári nyelvet is, elsajátította a cigány kártya, majd a tarot kártya tudományát. Eztán a spiritualitás alapjait, majd a médiumitást tanulta, és – mint mondja – hamar kiderültek a képességei.

– Mindig fura lány voltam, de amíg a spiritualitás nem robbant be az életembe, addig nem voltam tisztában vele, miért – állítja Nóra, akinek családja kétkedve fogadta akkori új szakmáját.

A családom teljesen mugli. Édesapám agrármérnök, édesanyám tanító, mindketten racionális emberek. Azt mondták, lecsuknak majd kuruzslásért

– meséli.

Ám mint korábban a tanulásban, a spiritualitásban sem volt rest gyakorolni, és képes volt megcsinálni a jóslásokat, a szakmájában energetikai tisztításnak, oldásnak hívott spirituális beavatkozásokat. Idővel mind több ismerőse, munkatársa kérte a segítségét, így egyre érett benne a gondolat, hogy hivatásszerűen űzze látói munkáját, ami végül 2018-tól valósult meg.

Megtisztítja pácienseit az ártó dolgoktól

E nem hétköznapi foglalatosságtól szerinte nem kell megijedni. Arról van szó, amit szerinte az orvosok is állítanak, vagyis hogy a betegségek jó része lelki eredetű. Az is tény továbbá – mondja Nóra –, hogy az ember számára látható világ töredéke csak a teljes valóságnak. Ő pedig azzal a részével dolgozik, amely nem látható.

Hogyan? Például az említett tisztításokkal és oldásokkal. Ez azt jelenti, hogy megszabadítja pácienseit az átkoktól, rontásoktól, mágiától. Szerinte ezeket akár profi mágusok is küldhetik, de a hétköznapi emberek maguk is (tipikusan ilyen eset például az autóvezetés, amely közben van, aki tucatjával szórja az átkokat). Nóra szerint a hozzá fordulóknak sokszor ilyenfajta gátak vannak az életükben, ezek levételével tud rajtuk segíteni. Nem is keveseknek, hiszen eddig nagyjából nyolcszáz páciense volt.

Tisztítani fekete kristállyal kell, mert az gyűjti össze a negatív energiákat. Hozzányúlni viszont nem szabad a kristályhoz

Fotó: Rózsa Róbert

Munkájának nagy részét teszik ki az úgynevezett háztisztítások. Ez azt jelenti, hogy kitakarítja a házakból, lakásokból az ott rekedt átkokat, rontásokat, megszállókat, démoni energiákat. Hogy egyes hajlékokban mennyi ilyen entitás lehet, az szerinte sok dologtól függ. Történt-e a házban gyilkosság, volt-e ott a múltban temető vagy csata? Az viszont biztos, hogy egy aktívan használt ház sosem annyira koszos, mint egy lakatlan. Mint elmondta, beköltözés előtt a jászkarajenői tanyát is bőven tisztítania kellett.

Hivatásnak tekinti munkáját

Habár mindig legjobb tudása szerint dolgozik, Nórát többször is megszólták már munkája miatt. Csalónak, kuruzslónak nevezték. Ami azért fáj neki, mert jellemzően olyanok támadták, akik nem is ismerik a munkásságát.

– Én a spiritualitást teljes mértékben hivatásnak tekintem. Sosem tudtam, hogy mi akarok lenni, annyit tudtam, hogy embereknek szeretnék segíteni, és most az utamra kerültem. Ez viszont csak akkor működik, ha az emberek engedik magukat láttatni. Sokaknak nincs meg a hite a spiritualitáshoz, pedig csak azoknak érdemes eljönnie, akiknek megvan – fejti ki Nóra. Volt is, akit el kellett küldenie, mert vagy nem lehetett, vagy nem szabadott dolgozni az illetővel. Fontos az is – mondja –, hogy bár a testi és lelki betegségek jó része spirituálisan is gyógyítható, „de ha műtét, akkor műtét”.

– Én emlékeztetem az embereket. A legfontosabb, hogy ne féljünk. A fekete mágiának az a legjobb, ha valaki fél. Aki fél, az nem egész ember, és sebezhető. Azért vagyunk itt, hogy a problémás helyzeteket minél inkább szeretetteljesen kezeljük. És egy probléma így oldódik meg a legkönnyebben – fogalmaz Nóra.

Átok, rontás, mágia – mit jelentenek ezek, és miért jár jóshoz a jós?

Az átok a negatív gondolatok és érzelmek egyvelege, amelyet képességtől függően bárki tehet. A rontás természete ugyanez, annyi különbséggel, hogy mindig valaminek az elromlására irányul, és kétszer erősebb az átoknál. A legerősebb, egyben legösszetettebb a mágia. Ezt az különbözteti meg a többitől, hogy rituáléja van. A fekete és fehér mágia között pedig az a különbség, hogy előbbit engedély, felkérés nélkül végzik. Nóráék szakmájában alapvetésnek számít, hogy a gondolatnak teremtő ereje, a kimondott szónak pedig mágiája van. A látók egyébként saját karmikus dolgaikat nem látják, így a jósok is jóshoz járnak.

Démon ugrott a hátára

Pályafutása során Nóra több meghökkentő esettel is szembesült. Volt, hogy házassági válság feloldásával keresték fel. Kiderült, hogy egy leuralt nő és a férje közötti házasságról volt szó. És bizony oldás közben ököllel – energetikailag – orrba vágta a férfit, aki vissza is hőkölt. De olyan is történt, hogy Nórát érte váratlanul egy helyzet. Például, amikor társával együtt háztisztítást végeztek, és egy démoni lény ugrott a hátukra. És megesett az is, hogy halált okozó mágiával jöttek hozzá. Ennek feloldása közben pedig annyira „átjött a történet”, hogy Nóra maga is kórházban kötött ki.