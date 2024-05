Ígérete szerint elkezdte nyilvánosságra hozni politikai kilépőjének okait a szolnoki ellenzéki erők egyik korábbi vezetője. Szotyori-Lázár Zoltán hétfőn a szolnoki ellenzék helyzetéről tett közzé bejegyzést, amelyben súlyos bírálatokat, terhelő információkat fogalmazott meg egykori szövetségeseiről.

Szotyori-Lázár Zoltán elmondta, hogyan hoztak létre kamu állásokat a szolnoki ellenzék tagjai 2019-es önkormányzati választási győzelmük után

Forrás: Szolnokért podcast

Mint korábban beszámoltunk, a 2019-es önkormányzati választáson közgyűlési többséget szerző, azt hamar elkótyavetyélő szolnoki ellenzéki szövetségről igencsak erős állításokat tett a napokban adott interjújában Szotyori-Lázár Zoltán. A Jobbik szolnoki szervezetének egykori elnöke akkor arról beszélt: mandátumhoz jutott szövetségeseiről gyorsan kiderült, hogy a városvezetéshez nem, a pozíciók, javadalmak osztogatásához annál inkább konyítanak.

Hétfői posztjából viszont kiderült az is, egykori szövetségesei már a 2019-es voksolás éjjelén azon merengtek, milyen zsíros állásokkal kényeztessék magukat a frissében szerzett hatalom révén.

Már a választás éjszakáján megkezdődtek a „nagyot álmodások”, a „kiből, mi legyen” típusú beszélgetések. Emlékszem, volt olyan jelölt, aki azon az éjszakán a választási központunkként szolgáló MSZP iroda egyik félreeső szobájában a következő kérdést tette fel nekem: „Zoli! Én mi legyek?

– írta Szotyori-Lázár, hozzátéve, ez a mentalitás gyorsan átragadt a többiekre is, mindenki szeretett volna több százezer forintos „kiegészítő jövedelemhez” jutni.

Rácuppantak az önkormányzati cégekre

Az önkormányzati pénzek kiszopogatásában aztán – a Szotyori-Lázár által leírtak szerint – igencsak kreatívnak bizonyult ez ellenzéki csapat.

Volt, aki a képviselőségen felül – az ellenzéki szövetség tudta nélkül – kapott az egyik önkormányzati cégnél egy kamu megbízást, amely szerint közbeszerzési tanácsadói munkát végzett – írta Szotyori-Lázár Zoltán. Szerinte az illető soha nem végzett ilyen munkát és nem is értett hozzá.

Amikor kezdett melegedni a talaj a lába alatt (értsd: én erről tudomást szereztem és elkezdtem szóvá tenni) felvette egy összegben előre az egész, határozott idejű megbízási díjat mintegy négymillió forint értékben

– írta az exjobbikos.

Volt olyan is – folytatta –, aki két önkormányzati céggel is leszerződött havi háromszázezer forintra marketing tanácsadásért, és olyan is, aki tanácsadóként került egy önkormányzati céghez, „de a kávézáson kívül valójában mást soha nem csinált”.

A Szolnoki Többség számára korábban kommunikációs tanácsokat adó személyt ráerőltették a Szolnok TV-re, és ő is havi súlyos százezreket számlázott tanácsadás címén. Az egyik ellenzéki párt elnökének pedig létrehoztak egy kamu pozíciót, amely alapján az önkormányzati cégek közötti kapcsolattartás segítése lett volna a feladata, havi több százezer forintért – írta.

Györfi Mihály bumlizta ki a jövedelmező kamu állásokat

Mint Szotyori-Lázár Zoltán fogalmazott, ezekben a pozíciókban egy volt a közös: Györfi Mihály intézte őket. Ráadásul szerinte az MSZP-s alpolgármester ezt a Szolnoki Többség tudta nélkül járta ki az érintett önkormányzati cégvezetőnél.

Megdöbbentő volt szembesülni azzal, hogy ami ellen az ellenzék a választások előtt szövetkezett, ugyanaz a gátlástalan közpénzlenyúlás valósult meg ezen az oldalon is

– vallotta meg az egykori Jobbik-vezér.

Ráadásul mikor mindezt szóvá tette – a helyi jobbikosok és Borda Zoltán képviselő kivételével –, szövetségesei ellene fordultak, és a Jobbik országos elnökék küldött petícióval próbálták leváltatni a szolnoki Jobbik éléről.

Az egykori politikus elmondása szerint volt egy beszélgetése Füle István képviselővel is, aki arról magyarázott neki, hogy „ez mindenhol így megy és különben is etetni kell a mieinket is, különben hogyan várnánk bárkitől is, hogy segítsen, ha nem adunk valamit cserébe”. Ezt követően – írta Szotyori-Lázár – Fülét a Szolnoki Többség előtt korruptnak nevezte, aminek az lett a vége, hogy Györfi Mihály hónapokig járt a nyakára, hogy kérjen bocsánatot Fülétől.

De a könnyű pénzszerzést szolgálta szerinte a tanácsnoki poszt visszaállításának kísérlete is. Eszerint bármely képviselő lehetett volna tanácsnok, havi 600 ezer forintos javadalmazással. Ez végül a pandémia és a közgyűlési többség elillanása miatt már nem valósulhatott meg.

Kéretlenül tárgyalt, és sokszor inkább kárt okozott

További probléma volt az ügyvéd-expolitikus szerint az is, hogy Györfi Mihály egyből az ellenzék vezetője akart lenni, holott arra senki nem tartotta alkalmasnak, és felhatalmazást sem kapott rá.

Ennek ellenére rendszeresen tárgyalt az Szolnoki Többség nevében, nem egyszer „kifejezetten rossz eredményt okozva”. Emiatt folyamatosak voltak a harcok és rendszeresen a pártok országos vezetői szintjén kellett megpróbálni elsimítani a konfliktusokat – idézte fel Szotyori-Lázár Zoltán.

„Nálam egy ízben Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatója járt és egy órán át kérlelt, hogy ne csináljak ügyet abból, hogy Misi mindenféle felhatalmazás, egyeztetés nélkül, hatáskörét messze túllépve, a politika minden létező írott és íratlan szabályát felrúgva visszahívott egy másik párt által delegált felügyelőbizottsági tagot, aki folyamatosan kellemetlenségeket okozott neki és a Fidesznek” – emlékezett. Hozzátette, „Misi szívességekkel, ígéretekkel fokozatosan bedarálta a képviselőket, akit meg nem tudott bedarálni, azt megfélemlítette”.

Az óbaloldal kebelén a szolnoki ellenzék?

Miután Györfi kiseperte riválisait, Szotyori-Lázárt szerint a DK kegyeit is igyekezett elnyerni, és Füle Istvánt tette meg frakcióvezetőnek. Rövidesen pedig az általa DK-s kötődésűnek titulált, óbaloldai, szocialista nagyvállakozók alkotta Szolnoki Agóra Egyesület is megjelent. Szerinte most is ők finanszírozzák Györfi Mihály kampányát.

Szotyori-Lázár úgy látja, mára a szolnoki ellenzéket teljesen leuralta a DK és Györfi Mihály, amit jelez az is, hogy kampányfőnöküknek Gyurcsány Ferenc korábbi asszisztensét tették meg. Györfi Mihályt ellenben alkalmatlannak tartja egy megyei jogú város polgármesterének. Ebben egy véleményen lehetnek Molnár Zsolt, MSZP-s pártigazgatóval, aki – Szotyori-Lázár elmondása szerint – korábban úgy fogalmazott neki:

Nagy ez a Kabát Misire.

Magát is felelősnek tartja a helyzetért

Az egykori politikus úgy összegzett, a helyi ellenzéknek teljes megújulásra lenne szüksége, amely szerinte „jelenleg egy egyéni egzisztenciális- és vállalkozói háttérérdekektől vezérelt, kontraszelektált zsákmányközösség, mely híján van mind a szakértelemnek, mind az elhivatottságnak és legkevésbé sem szolgálja a szolnokiak érdekeit”.

2019-es szerepvállalása miatt – írta – magát is felelősnek tartja a kialakult helyzetért, azért, hogy jelenleg „ilyen silány felhozatallal kell beérnie a helyi ellenzéki szavazóknak”.

Mindezek tudatában szerinte ezt az ellenzéket nem érdemes támogatni.

Telefonon megkérdeztük a Szotyori-Lázár Zoltán által a cikkben név szerint kiemelt két, ma is az ellenzéki pártszövetséghez tartozó politikust. Györfi Mihályt nem kívánta kommentálni a vele kapcsolatban leírtakat. Füle István hírportálunknak a Szotyori-Lázár Zoltánnal való fenti beszélgetéséről azt mondta, ilyen nem történt, nem tudja, mit keverhetett össze az egykori politikus. Az egészet méltánytalannak, utánlövésnek tartja.