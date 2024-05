– Tudtuk a reggeli előrejelzés alapján, hogy este sarki fény várható, de azért arra nem számítottunk, hogy ennyire látványos lesz – mondta a péntek este felragyogó sarki fényről Ujlaki Csaba, a szolnoki TIT Uránia Bemutató Csillagvizsgáló munkatársa, aki a 24 emeletes toronyház tetejéről figyelte a páratlan jelenséget.

Az ég Tiszaföldvár felett is gyönyörű volt

Fotó: Tömösközi Károly

– Gyönyörű zöld, piros és lilás színekben, és ezek átmenetében pompázott az ég, annyira intenzív volt, hogy szinte sokkos állapotba kerültünk. A fényfüggönyt is lehetett látni, ahogy hullámzik, felerősödött, aztán elhalványult. Azt gondoltuk egy időben, hogy véget is ért, de aztán újra felerősödött. A zöld és a vörös fény dominált, de volt egy alap háttérderengés, mintha napfelkelte lenne – írta le a káprázatos látványt a szakember.

A sarki fény az esetek többségében az északi és a déli sarkköröknél látszik, és az erős naptervékenyég okozza. Akkor keletkezik, amikor napkitörés hatására a napszéllel együtt töltött részecskék hatolnak be a Föld mágneses mezejébe az északi és a déli sarkkörnél. A légkör összetevői miatt a részecskék ionizálódnak és gerjesztődnek, így fényt bocsátanak ki különböző színekben.

Az ég Szolnok felett

Forrás: Beküldött fotó

– Ez most egy nagyon erős napkitörés volt, ehhez foghatót legutóbb 2003-ban tapasztalhattunk. Bár a közelmúltban ez a harmadik vagy negyedik nálunk is látható sarki fény, de ennyire látványos még nem volt. Aktivizálódik a Napunk, közeledünk a naptevékenység maximumához, és az, hogy itt láthattuk Magyarországon azt jelzi, hogy ez egy nagyon erős kitörés volt– magyarázta a szakember.

Mint elmondta, az erős napkitörés, így a sugárzás jelentősen kihat a műholdak működésére, de még a Föld mágneses mezején belül is gondot okozhatnak a töltött részecskék. A napkitörés miatt az elektromos hálózatokban is keletkezhetnek zavarok, de még élettani hatásai is vannak, álmatlanságot, ingerlékenységet, rosszullétet, szívritmus zavart okozhat, és az agyi tevékenységre is kihathat. Hozzátette, jelenleg egy körülbelül 2025-ig tartó erős naptevékenységi ciklus közepén vagyunk, így egy-másfél évig még lehet számítani hasonló jelenségre.

Káprázatos színűre festette az eget péntek éjjel Szolnoknál a sarki fény

Forrás: Beküldött fotó

Tiszaföldváron egészen földöntúli látvány ragyogta be az eget, fotók is készültek a lélegzetelállító jelenségről, amelyre Jászberény térségében is felfigyeltek. Az egyik helyi csoportban többen fotókat is megosztottak róla a közösségi oldalon.