Tarka Napot tartottak Szolnokon az esélyegyenlőségért. Legyünk akár épek, gazdagok, akár szegények, hátrányos helyzetűek: mind magyarok vagyunk – ezt üzente a szolnoki Tarka Nap.

Forrás: szoljon.hu

„Renoválásra szorul” – a Kolozsvári híd felújítása is téma volt a szolnoki lakossági fórumon. A Kolozsvári híd felújítása a városrész legégetőbb problémája – derült ki a szerda esti lakossági fórumon, melyet Szalay Ferenc polgármester, a Fidesz választókerületi elnöke és Menkó Gyula önkormányzati képviselő tartott Pletykafalu Fiókkönyvtára és Közösségi Terében.

Milliókkal „fizetett” egyetlen hívásért: egyszerű módszerrel nullázták le a jászapáti áldozatot. Minden egy telefonhívással kezdődött: a Jászapátin élő áldozat nem is sejtette, hogy nem egy banki ügyintézővel beszél. A vége milliós átverés lett...

Juhászfesztivál, szabadulószoba és egy csipetnyi Afrika – pénteki programkavalkád a Jászkunságban. Szabadulószobával, Kibermajálissal és könyvbemutatóval várják pénteken a jászkunságiakat. Mutatjuk a programok teljes listáját!

Nagyon várják a fesztivált: juhokat terel egy puli a túrkevei főtéren. Az elmúlt időszakban többször is akcióba lendült Túrkevei Városvédő és Szépítő Egyesület. A lelkes és tevékeny önkéntesek a virágosításon túl városszerte mutatós kompozíciókkal díszítik az utcákat, tereket, most a közelgő juhászfesztivál jegyében hagyományos, a településre jellemző utcadíszeket is készítettek.

Kovács Zoltán Karcagon: a békepártiság a szó szoros értelmében áldozatot kívánt.

Kitálalt a szolnoki ellenzék egykori vezetőalakja. Szotyori-Lázár Zoltán szerint az egykor közgyűlési többséget szerző szövetség azért esett szét, mert tagjai csak könnyű megélhetéshez akartak jutni, a városvezetéshez semmit nem konyítottak. Elmondta azt is, Györfi Mihály mindenkin áttörtetett, csakhogy alpolgármester lehessen. Állítása szerint Györfi volt az is, aki megbuktatta egykori pártbeli felettesét, 2019-es közös polgármesterjelöltjüket.

Egyedülálló levegőházat adtak át Karcagon. Az egész országban egyedülálló levegőházat adták át csütörtökön a karcagi Erzsébet-ligetben.