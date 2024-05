– Azt mondta a férjem: Karászek Jani hívott, hogy kenguru ugrál a főúton. Hozzátette, hogy szerinte Jani ilyenekkel nem viccel, úgyhogy menjünk. Így azonnal beültünk az autóba – emelte ki Csaláné Ádám Éva polgárőr.

Bekerítették a megrémült állatot

A közös munka és a hirtelen helyszínre érkező lelkes csapat jól jellemzi a települési összefogást. Sokvári Vivien irányította a társaságot, mindenki segítő szándékkal közelített a kenguruhoz, védték, nehogy a főút felé menjen. Bekerítették, de a rémült állat szemfülesen kislisszolt az egyikőjük mellett, Jakab Zoltán utánakapott és éppen megfogta a farkát. Kisebb birkózás kezdődött az igen erős állattal.

Zoli elkapta a farkát forgott vele annyit meg bukfencezett, de szerintem tudta, hogy ha ott ő elengedi, akkor soha többet nem fogjuk meg

– elevenítette fel a történteket Éva.

Utána már többen ráugrottak és megfogták a lábait, fejét, értesítették a rendőrséget, illetve a gazdát, aki a helyszínről elszállította az állatot.

Közös erővel végül sikerült nyakon csípni a menekülni igyekvő kengurut

Forrás: Beküldött fotó

Kabalaállattá válhat az erszényes

Varga József polgármester elmondta, akár Rákócziújfalu kabalaállata is lehetne ezután a kenguru. Volt, aki azzal kereste meg, hogy nem is tudta, hogy ilyen közel van a pompás kis falu Ausztráliához, hogy itt vadon élő kenguruval lehet találkozni. Ezen felbuzdulva programok szervezése is felmerült, melyet az elszökött állat ihletett, ilyen lehet például a kengurufutás.