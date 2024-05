Nem, nem egy állatkerti kifutón, hanem egy rákócziújfalui utcán készült az a videó, mely egy útszélén ugráló kengurut örökített meg. A videó szerda este egy Szolnok környéki csoportba került nyilvánosságra a Facebook közösségi oldalon, a bejegyzés kapcsán megkezdődött a találgatás: honnan került egy Benett kenguru az újfalui utcákra. Záporoztak a kommentek, sokan a dolog humoros oldalát ragadták meg. „Ha már azt gondolod, nem érhet meglepetés az Alföldön...", írta egy posztoló. Voltak, akik a klímaváltozásra utaltak a nem odaillő állat megjelenésével: „Már ekkora a hőség? Mi jöhet még?", fogalmazott egy másik olvasó.

Egy kenguru ugrált Rákócziújfalu utcáin

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Kiderült: van gazdája a kengurunak

Hamar kiderült azonban, hogy egy, a Halastó környéki magántartótól szökött meg a kedves erszényes állat, s nem sokkal a komment kikerülés után már arról lehetett olvasni a hozzászólásokban, hogy a kenguru hazakerült. Ennek kapcsán persze sokan újra kérdőjeleket villogtattak. Mint többen írták, hogy van az, hogy valaki csak úgy egy kengurut tart otthon háziállatként. Ahogy válaszolták néhányan, erre bizony van lehetőség. És valóban! Ahogy az wallaby.hu internetes portálról is kiderül: A Bennett kenguru magyarországi tartására nincs különösebb előírás.

De mi lehet a fekete párduccal?

A szabadon kószáló rákócziújfalui kenguru története tehát megoldódott, jó véget ért. Nem jutott a titokzatos fekete párduc sorsára, mely nagyjából két és fél évvel ezelőtt a szomszédos, Bács-Kiskun vármegyében kóborolt. De nem csak ott. Ahogy arról hírportálunkon többször is írtunk, a Jászkunságban is, így Szolnok és Újszász közötti lakott területen is bóklászott.

Hogy az állítólagos ragadozóval mi történt, azóta sem derült ki. A vérszomjas fenevad után ráadásul majd' ugyanazon a kiskunsági környéken még egy szabadon lévő tevét is láttak. Hogy mi jöhet még...?