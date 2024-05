Jelenleg még üres, de a tervek szerint jövőre már egy korszerű konyha épül az önkormányzati tulajdonban lévő Thököly utcai telken, Kengyelen. A beruházást szerdán jelentette be a település polgármestere, Gál József.

Erre a most még beépítetlen területre épül majd a 160 négyzetméteres üzemi konyha. A beruházás projektindítóján Gál József polgármester mellett Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő is részt vett

Fotó: Szabó Ferenc

– Önkormányzatunk a 300 adagos főzőkonyha kialakításával biztosítja majd az óvoda, a bölcsőde, az idősek otthona, és a szociálisan rászorultak étkeztetését, emellett lakossági igényeket is kiszolgálnánk piaci alapon. Az étkeztetést jelenleg külső beszállító segítségével oldjuk meg, egyre magasabb áron. A költségeket az is csökkenti majd, hogy a mezőgazdasági programunkban sok alapanyagot meg tudunk termelni, és és helyi termelőket is próbáljuk majd bevonni a rendszerbe. A tervezett új konyha épülete közel 160 négyzetméteres lesz, a beruházás a szükséges konyhatechnológiai berendezések és eszközök beszerzését is tartalmazza – mondta a beruházásról a településvezető. Hozzátette, a konyha közvetlenül 8 embernek biztosít majd munkát.

Energiatakarékosan üzemel majd a konyha

A polgármester azt is kiemelte, az épület megépítése során különös figyelmet kapnak az épületgépészeti előírásoknak megfelelő energiatakarékos megoldások, például kondenzációs kazán beépítésével, a gazdaságos energiafelhasználás biztosítása érdekében. Mindezek mellett napelemek telepítésével csökkentik a konyha villamosenergia- felhasználását is.

Mint elhangzott, a beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz program pályázatából, mintegy 200 millió forintból valósul meg. Forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A konyha elkészülésének tervezett határideje jövő év vége.