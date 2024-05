A skandináv krimik még ma is népszerűek a szajoli olvasók körében. Így ilyen témájú olvasnivalót is vásároltak a Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár munkatársai a most esedékes beszerzés keretében.

Az új köteteket Fenyves Józsefné, a könyvtár munkatársa mutatta meg hírportálunknak

Fotó: Rimóczi Ágnes

– Elsősorban az olvasóink kérése, ízlése alapján válogatjuk össze azokat a köteteket, melyekkel most gyarapítjuk az állományunkat – mondta el Czékmási Csilla. Az intézmény vezetőjétől megtudtuk: az idei bővítés keretében nagyjából kilencszázezer forintból vásárolnak új könyveket és folyóiratokat.

– Eddig hetvenöt darab olvasnivalót szereztünk be, harminc darabot ifjúsági irodalom témában, emellett huszonkettő szép- és huszonhárom szakirodalmat. Vannak romantikus- és történelmi könyvek, utazási kötetek, valamint pszichológiai, önismereti olvasnivalók is – adott némi ízelítőt az intézményvezető.