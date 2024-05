Szeretnék csónakkal könnyen járhatóvá tenni a folyót, hogy a turisztikai projektben beszerzett túrakenuval, kajakkal a helyi lakosok és a kirándulók vízen is felfedezhessék a település természeti környezetének szépségeit.

Volt, ahol teljesen eltorlaszolták a Zagyvát a bedőlt fák

Forrás: Beküldött fotó

Polónyi László polgármester már régebben is hangsúlyozta, hogy idén szeretnének nagy hangsúlyt fektetni a település turizmusának felélénkítésére.

Három település közös projektje valósult meg

A turisztikai projektbe három település – Zagyvarékas, Újszász, Szászberek – közösen ruházott be pályázati forrásokból, egyik túraútvonaluk pedig Újszásztól Zagyvarékasig, a folyón vezet.

Zagyvarékas emellett a lakosok között is népszerűsítené az evezést, cél, hogy az iskolások is megtanuljanak biztonságos körülmények között a vízen közlekedni, de helyi rendezvényeket is kiegészítenének egy-egy vízi kalandozással.

A Zagyván azonban nyaranta nemcsak az alacsony vízállás jelent akadályt, hanem a folyómederbe belógó, ágak, bedőlt, korhadt fák és az általuk megakasztott uszadékszigetek is.

A helyzet orvoslása végett előző hétvégére így nagyszabású takarítási akciót hirdettek a folyóra és az ártérre is.

Munkagépekkel is beszálltak a közös akcióba

A Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében a jó néhány vállalkozó szellemű lakosok gyűjtötte a természetben szétdobált és az áradás után fennakadt hulladékokat. Az önkormányzat cége, a Rékasszolg Kft. munkatársai is kivették részüket munkagépekkel a terep takarításából. Volt olyan helyi lakos, aki nagy méretű csónakkal segítette a folyóvízi munkát, de a víz alatti fatörzsek, ágak eltávolítása sem okozott gondot, miután a a akcióban részt vettek az Életjel Mentőcsoport búvárai is.

A természeti környezet megtisztításának jó ügye mellé állt a Szolnoki ZöldErő, sőt a Tisza PET Kupa néhány tagja is csatlakozott.

Hatalmas torlaszok alakultak ki a folyón

– A hídtól lefelé körülbelül kétszáz méteren, a helyi tűzoltóság épületének vonaláig sikerült megtisztítani a Zagyvát – számolt be róla Polónyi László polgármester.

– Nagy torlaszok alakultak ki a folyón, egyet sikerült is teljesen elbontanunk. Hatvan-hetven centi átmérőjű, folyóba dőlt fákat is el kellett távolítanunk, ami nem volt egyszerű feladat. A munka itt nem ér véget, mivel további torlaszok is vannak a Zagyván, többek között a Kisszög alatt, a régi malomnál, az egykori baromfi feldolgozó helyén működő cég vonalában. Némelyik akkora, hogy hasonló összefogással mi magunk nem is tudjuk felszámolni, szükség lesz a vízügyi szakemberek segítségére is. Újszász felé pedig sok a hód, ott is meg kellene tisztítani Zagyvát. De ha sikerülne jól hajózhatóvá tenni, akár Szászberektől is lehetne túrákat indítani, még Szolnokig is.

A munkában az Életjel Mentőcsoport búvárjai is segítettek

Forrás: Beküldött fotó

A szemétszedők pedig húsznál is több zsákot töltöttek meg, valamint egyéb kacatokból egy nagy halmot hordtak össze. Melyet természetesen eltávolítottak a területről.

Nagy terveik vannak a Zagyvával

– Nagy terveink vannak – hangoztatta a polgármester. – Rendelkezünk négy darab négyszemélyes és négy háromszemélyes kenuval, így két csoportban harminc fős vízi programot szeretnénk a későbbiekben szervezni. Eddig még elsősorban bemutató jelleggel tartottunk rövidebb vízitúrákat, ahol kipróbálhatták az érdeklődők az evezést. A nyári táborainkban egy napot a vízen szeretnénk, ha eltöltenének a gyerekek. A rendezvényeink egyik érdekes elemeként is szeretnénk népszerűsíteni a kenuzást. Azon vagyunk, hogy megoldjuk a problémákat és szabaddá váljon a vízi útvonal. Az embereknek sem közömbös ez a célkitűzés, már kérdezgették, hogy mikorra szervezünk hasonló akciót, mert szeretnének azon is részt venni.