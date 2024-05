Kungyalu feléledt, fiatalodás figyelhető meg, egyre összetartóbb a közösség.

A családi napon is tovább épült az összetartó közösség Kungyaluban

Forrás: Kunszentmárton közösségi oldala

– A Kungyaluért Egyesület a szívén viseli a kistelepülés fejlődését, sok önkéntes munkát vállalnak, parkot gondoznak, szemetet szednek, fásítanak – sorolta Wenner-Várkonyi Attila, Kunszentmárton polgármestere.

Kungyalu fiatalodik, középkorú családok, párok költöztek be az utóbbi időben, jó áron kelnek el az ingatlanok. Több évtizedes álom valósult meg, amikor nemrégiben elkészült a játszótér. Az önkormányzat igyekszik minden egyéb felmerülő kérdésben is segíteni, a művelődési ház padozatát is lecserélték, így számos rendezvénynek biztosíthat helyet. A minap családi napot tartottak, amikor a csapat még inkább összekovácsolódott.