– Ezen a területen épül egy piac, egy közösségi tér, és terveink szerint később egy művelődési ház – mutatta Tiszabő egyik jelenleg még beépítetlen területét Bíró Zoltán, a település alpolgármestere. Mint mesélte, ez a tér nem volt mindig üres, sőt, egykor ez volt a település valódi központja, körülbelül a 60-as 70-es évekig.

Ezt a több hektáros területet vásárolta meg az önkormányzat, hogy visszaállítsa a település régi központját, és közösségi teret alakítson ki a helyiek számára – mutatta meg a helyszínen Bíró Zoltán alpolgármester

– Régen ez volt a faluközpont, még a térképeken is így szerepel, ugyanis ezt a területet körbeöleli a falu. Emlékeim szerint még egy kultúrház is állt itt – tette hozzá.

A frekventált területet a közelmúltban megvásárolta az önkormányzat, hogy közösségi teret alakítson ki a településen élők számára, de a piac is átkerül majd ide. Utóbbi kialakítására 150 millió forintot nyert a település a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, Élhető Települések című alpályázatán. A közösségi térre pedig ugyanezen pályázaton nyert 250 millió forintot.

– A közösségi térnek lesz egy fedett része színpaddal és öltözővel, valamint egy 2000 négyzetméteres, térkővel ellátott területe, melyet egy szökőkút is ékesít majd. Emellett egy parkot is kialakítunk, ahol kulturális rendezvényeket tartanánk. Tiszabő egy 2300 lakosú település, melynek közel fele 18 éven aluli fiatal. Nálunk ráadásul nagy hagyománya van a táncnak, a zenének és a focinak, ezért is szeretne a település már régóta egy, a közösségi események lebonyolítására alkalmas helyet, ugyanis nekünk ilyen még nem volt – indokolta a beruházás szükségességét az alpolgármester.

Hozzátette, a tervek szerint a terület hátsó, jelenleg magántulajdonban lévő részét is megvásárolná az önkormányzat, hogy a közmunkaprogram keretében például burgonyát, kukoricát termesszenek rajta.

Bíró Zoltán elmondta, a piac és a közösségi tér kivitelezőjének kiválasztásához várhatóan egy hónapon belül kiírják a közbeszerzési eljárást.