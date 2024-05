– A mezőgazdasági program keretében összesen 35 közfoglalkoztatott dolgozik egész évben, akik helyi termesztésű zöldségeket és virágokat állítanak elő. Idén is számos színes virágot, mint például 1000 tő muskátlit, lobéliát, pampafüvet, kálát, 2000 tő primulát és portulát, 6000 tő petúniát és tátikát, továbbá 60.000 tő lobéliát nevelünk – mesélte ottjártunkkor Fehérné Kulcsár Barbara. – A virágzó növények mellett több ezer tő zöldségpalántát is gondozunk, amelyek idővel eladásra, valamint a közintézményekbe kerülnek.

Számos növény és palánta nevelődik a kunhegyesi asszonyok munkájának köszönhetően

Fotó: Nagy Balázs

Tiszagyenda is szívesen követné a kunhegyesi kertészet eredményes munkáját.

Úgy hiszem a munkánk sikerességét az is bizonyítja, hogy az itt dolgozók szívvel-lélekkel végzik munkájukat

– emelte ki mondandójában a kertészet munkavezetője. – Nemrégiben például Tiszagyendáról kerestek meg bennünket, hogy avassuk be őket a fűszerpaprika gondozás rejtelmeibe. Minden évben újabb és újabb ötleteink vannak, aminek hatására egyre több zöldséget gondozunk. Idén először 2500 fő karfiolt is ültettünk, ami ez idáig nagyon szépen fejlődik. Bízunk abban, hogy gyümölcsöző lesz a termesztése, hiszen így jövőre is elvethetjük.

A felnevelt virágzó növények városszerte, a közintézmények előtti teret és a település központját ékesítik, melyet Szabó András polgármester is méltatott.

– Nagy büszkeséggel tölt el városvezetőként, hogy sikeresen működik a mezőgazdasági programunk – fejtette ki hírportálunknak Szabó András, polgármester. – Úgy hiszem, hogy ennek egyetlen titka, hogy az ott dolgozó közfoglalkoztatottak szeretik azt amit csinálnak. Munkájuknak köszönhetően évente több ezer növényt nevelnek fel a fóliasátrakban és ennek gyümölcse, hogy az egész várost szebbnél-szebb virágzó növényekkel látják el.

Tavaly közel 290 kiló fűszerpaprikát termesztettek a mezőgazdasági közmunkaprogram keretében

Fehérné Kulcsár Barbara, a kunhegyesi kertészet munkavezetője arról számolt be hírportálunknak, hogy évről éve hatalmas a várólista a fűszerpaprikára.

Minden esztendőben fél kilós kiszerelésekben kapható a helyiek által oly’ kedvelt fűszerpaprika, melyből tavaly 50 ezer tövet termesztettek.

Az asszonyok keze munkája által készült fűszer népszerűségét mi sem bizonyítja jobban annál, hogy a helyiek által rendelt adagokra minden alkalommal hosszú várólista készül.

– A tavalyi év egyik legsikeresebb projektre, amire évről-évre várólistát kell készítenünk, az a saját termesztésű fűszerpaprika – fejtette ki Barbara. – A sikeres termesztésnek köszönhetően idén 80 ezer tövet nevelünk, melyet az év végén dolgozunk fel fűszerpaprikának.