A fórum elején Menkó Gyula ismertette, milyen fejlesztések történtek a város 4. választókörzetében. Szó esett többek között a 2019 januárjában átadott szánkódombról, de kiemelte a Rák utca, a Kacsa úti óvoda és az orvosi rendelő felújítását is. Ezek mellet számos kisebb projektet is felsorolt, a szemétszedő akcióktól kezdve a faültetéseken át a kerítésfestésig, vagy akár a Bajcsy úti kutyafuttató megvalósításáig.

A városrészben megvalósult fejlesztésekről Menkó Gyula (jobbra) számolt be

Fotó: Nagy Balázs

Vázolta a 2024-2028 közötti időszak terveit is, ezek között szerepel kerékpárút kialakítása a Kolozsvári felüljárón, a járdák állapotának javítása, valamint az Abonyi úti iskolaépület és -udvar felújítása is. Szolnokon elsőként ebben a városrészben működik majd önálló polgárőrség. Próbálnak egy gondoki állásra is forrást szerezni a Pletykafaluban, ezzel megoldódna a fűnyírás, a szemétszedés és a hasonló tennivalók problémája.

Kíváncsiak voltak rá, hogy mikor várható a Kolozsvári híd felújítása

A lakosok közül többen rákérdeztek, várható-e a Kolozsvári híd felújítása, ott megvalósítható-e a kerékpárút, valamint felvetették, hogy a Nagysándor József úti kerékpárutat fel kellene újítani.

Szalay Ferenc polgármester válaszában elmondta, a városban ötven kilométer kerékpárút van, amikor biztosított rá forrás, azt mindig a problémásabb területekre fordítják. De keresik annak a lehetőségét is, hogyan tudnák bekötni a Pletykafalut a Kolozsvári felüljárón keresztül a város kerékpárút-hálózatába.

Sokan ellátogattak a szerda esti lakossági fórumra

Fotó: Nagy Balázs

Kovács Péter, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója arról is beszélt, a Kolozsvári híd felújítása már régóta tervben van. A korábbi években történt egy komolyabb statikai felülvizsgálat is, ami azt mutatta, olyan nagy gond nincs az állapotával, bár kétségtelenül renoválásra szorul. A tervek már 2021-ben elkészültek, de a munkák forráshiány miatt elmaradtak.

Az akkori, jelenleg is hatályos tervek kerékpárút nélkül készültek, de mivel látszik, hogy van rá igény, a várossal közösen megvizsgálják, miként lehetne kerékpárutat kialakítani, a járműforgalmat is figyelembe véve.

Szeretnének egy kis postát, problémát jelentenek a hajléktalanok

Felvetődtek a híd alá beköltöző hajléktalanokkal kapcsolatos gondok is, de mint elhangzott: erre nincs hatékony megoldás, nem tudnak mit tenni, ha valaki nem hajlandó a szállóra bemenni.

Felvetették a résztvevők, hogy jó lenne, ha lenne esély egy kis postára. Ehhez a költségek felét a városnak kellene állnia. Mint a fórumon kiderült, az ott élők mobil postával is beérnék.

Szó volt még arról, mit lehetne kezdeni a magántulajdonú ingatlanokkal, ha nem vágják ott a füvet. A híd környékén is sok a szemét. Elhangzott: a város is jelentős összegeket fordít évente az illegális lerakók felszámolására.