Egyedülálló látogatóközpontot építenének Cibakházán, mutatjuk a terveket

A helyiek véleményét is kikérték Cibakházán, hogy mire lehetne költeni a költségvetési tartalék egy részét. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében egyedülálló kezdeményezés, hogy a helyiek javaslatokat tehetnek 7,5 millió forint elköltésére. Hegyes Zoltán polgármester a jelenleg is zajló beruházásokról is beszélt.

A jó gazdálkodás eredményeképpen tartalékot képzett a cibakházi önkormányzat. Bevezettek egy olyan lehetőséget, hogy a lakosság beleszólhat a tartalék egy részének elköltésébe. Az elmúlt hónap pozitív tapasztalatairól Hegyes Zoltán polgármester beszélt hírportálunknak. Hegyes Zoltán polgármester megmutatta a látogatóközpont kiviteli terveit

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra A képviselő-testület a részvételi költségvetésről döntött. Talán a vármegyében egyedülálló, főleg városokban szokás, hogy bizonyos keret elköltéséről kikérik a lakosság véleményét. Mi áprilisban egy hónapon át vártuk, hogy a helyiek javaslatokat tegyenek, szerintük mire kellene költeni az összeget – fogalmazta meg ötletüket a település vezetője. Hozzátette: így a helyiek is beleképzelhetik magukat a testületi tagok helyébe, hogyan kell kis pénzből megvalósítani valamit. Egy hónap alatt több mint 50 témajavaslat érkezett, komoly aktivitást váltott ki a kezdeményezés. A következő fázisban egy bizottság véleményezi a lehetőségeket, nem minősíti, hanem kiszűri a megvalósíthatatlan ötleteket. A harmadik szakaszban pedig szavazásra bocsátják az ötleteket, hogy a keret kimerüléséig meg is valósíthassák azokat. – Pozitívak a tapasztalatok, úgy tűnik a lakosság nem érdektelen a közügyek iránt és ezt érdemes a jövőben is fenntartani. A településfejlesztési és szociális kérdések mellett egyéb számos megfontolandó és jó ötlet született – magyarázta. Mindeközben természetesen a folyamatban lévő projektek kapcsán sincs megállás, zajlanak a tervezések, engedélyezések, sőt készülnek a kiviteli tervek is a turisztikai pályázatuk kapcsán. A Gödör-Madárbarát park területét fejlesztenék tovább, hogy még több látogatót, aktív kikapcsolódásra vágyó turistát vonzanak a településre. A pályázat részeként a horgászhely-rekonstrukció során választott technológiát viszont újra kellett gondolni. – Egy kövezéses módszerrel oldottuk volna meg a horgászhelyek stabilizálását, de ez a természetvédelmi hatóság szempontjából aggályosnak bizonyult. A réti csíkra hivatkozva, elutasították ezt a technológiát, át kellett terveztetni akácoszlopos feltöltésre. Bosszantó és ráadásul időt is veszítettünk az újragondolással, egyébként már nyáron szerettünk volna bele kezdeni a munkálatokba, de tudomásul kell venni a döntést – magyarázta Hegyes Zoltán. A projekt részeként kerékpározható utat építenek ki, ebben az esetben a tulajdonviszonyok rendezése telt némi időbe. De már az egyeztetés zajlik, ami után a közbeszerzési eljárás következik. A látógatóközpont engedélyezése során éppen hiánypótlás benyújtására szólították fel az önkormányzatot, ám már megtekinthettük az épület tervrajzait. – Itt látszódnak a helyiségek. Ami látványos, az a partoldal a Gödör felé. Lesz egy vendéglátóhely terasszal büfével, kiszolgálóhelyiségek, mosdó és a rendezvényterem, ami esküvőknek is remek helyszínt biztosít. A helyiség tematikája Cibakháza és a Holt-Tisza élővilága, a falba akváriumokat építtetünk – fejtette ki. A kiállítóteremben az 1849-es cibakházi csatáról állítanának fel egy interaktív digitális terepasztalt. – A mai kutatások szerint talán még nagyobb ütközet volt a 1849-es, mint ami a köztudatban él. Több összecsapás történt, melyek nemcsak a híd környékére korlátozódtak. Nemrégiben napelempark épült a határban, a terület a jelek szerint ágyúgolyó-maradványokkal van tele – elevenítette fel a történelem egy fontos pillanatát. A jeles eseményre emlékezve szeretnének egy 1849-es ágyúállást kialakítani a teraszon. A tervek szerint, ha minden jól megy, egy jó kivitelezővel egy év alatt elkészülhet az épület.

