A lombok között, nyolc méter magasan. Aki így szeretne sétálni a Tisza-parton, látogasson el Nagykörűbe. A községben csütörtökön délelőtt hivatalosan is átadták a nemrégen elkészült Lombkoronaház- és sétányt.

Az avatóünnepség a nemzeti színű szalag átvágásával ért véget

Fotó: Nagy Balázs

– Ha visszagondolok az elmúlt négy és fél évre, elmondhatom, hogy nem mindig bíztam benne, hogy egyszer itt állhatunk. De szerencsére elérkezett ez a nap – kezdte köszöntőjében Nagykörű polgármestere az ünnepélyes átadón. Túri Tibor kiemelte, nagyon sokak munkája, segítsége kellett ehhez, amiért mérhetetlen hálával tartozik. Ahogy a településvezető rámutatott: a létesítmény jó alapja lehet annak a turisztikai munkának, melyet a község megkezdett az elmúlt években, évtizedekben. Mint mondta, szeretnének tovább menni ezen az úton, további fejlesztéseket terveznek.

203 millió forintit nyert a beruházáshoz a település

Túri Tibor a projekttel kapcsolatban elmondta, hogy 2017 májusában a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 203 millió forintot nyert el az önkormányzat. Tavaly a kormány további forrást biztosított, így összesen 646 millió forintból készült el a különleges építmény.

A létesítmény a természet és turizmus harmóniáját szimbolizálja. Ezt már Oláh Gábor, a Területfejlesztési Minisztérium területfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkára mondta avatóbeszédében. Kiemelte: a turizmusfejlesztési forrásokkal kapcsolatos döntéskor fontos vezérelv, hogy a fejlesztések környezetileg is fenntartható célokat szolgáljanak, ahogyan az is, hogy társadalmilag is az emberek előnyére váljanak.

A most átadott létesítmény ékes példája ennek. Ráadásul ez a sétány olyan térségben épült meg, amely változatos és lélegzetelállító természeti értékeket kínál. Mindenkinek köszönöm a közös munkát, és sok örömet kívánok a lombkoronaház- és sétány használatához

– hangsúlyozta Oláh Gábor.

A térség turizmusát is erősíti a nagykörűi lombkoronasétány

Dr. Kállai Mária az átadón felidézte a projekt kezdetét. A térség országgyűlési képviselője szólt a beruházás megvalósításában felmerülő nehézségekről, s azok, összefogással történt legyőzéséről.

– A hangsúly az utóbbin van. Köszönet jár mindenkinek, aki ugyanazért a célért dolgozott. Az eredmény gazdagítja a lakosságot, az ide látogatókat és az egész térséget – emelte ki.

Amint azt a honanya hangsúlyozta: Nagykörű önmagában is egy vonzó település, gondoljunk csak a cseresznyéjére. Fontos itt a fejlődés, a minőség, a civil szervezetek is aktívak a település gazdagítása érdekében.

– Említésre méltóak az elért pályázati eredményei és a térségi felelősségvállalása is példaértékű. A mostani fejlesztése térségi szinten is jelentős – fogalmazott dr. Kállai Mária.