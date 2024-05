Akár meg is ehetnék a település címerét a szajoliak, hiszen mézeskalácsból formázták meg azt. Az elmúlt hónapokban, a Nemzeti Művelődési Intézet programja keretében működő mézeskalács szakkörön emellett még számos mutatós és minden valószínűséggel finom alkotás született.

Az elkészült alkotásokat a szakkör egyik tagja, Novák Kálmánné Edit mutatta meg hírportálunknak

Fotó: Rimóczi Ágnes

– Ősszel, két csoportban indult mézeskalács szakkör a Közösségi Ház és a Harmónia Szabadidő és Kulturális Közhasznú Egyesület szervezésében. A húsz alkalomból álló foglalkozáson tíz fő vett részt, akik hétről hétre újabb és újabb finom és gyönyörű mézeskalácsot készítettek – tudtuk meg Czékmási Csillától.

A település közösségi házának vezetője elmondta, hogy a szakkörön készültek adventi koszorúk, karácsonyfadíszek és természetesen a húsvéti ünnepkörhöz köthető mézeskalácsok is. Kiderült, hogy a település címere is elkészült mézeskalácsból, mely szép és természetesen ehető is egyben.

– A szakkör legaktívabb tagja Fazekas Sándorné volt, aki minden szakköri foglalkozásra előre készült, kipróbálta a recepteket, összeállította a napi hozzávalókat és folyamatosan segítette a résztvevőket – avatott be a kulisszatitkokba az intézményvezető. Az alapanyagokat és a kellékeket a Nemzeti Művelődési Intézet biztosította a szakkör résztvevőinek. Az elkészült alkotásokból kiállítás nyílt a közösségi házban, mely május végéig tekinthető meg.