Az egyesület tagjai, önkéntesei tavaly is nagy lelkesedéssel gondozták magaságyásaikat, belekóstolva a kertészkedés örömeibe. Már akkor eldöntötték, hogy e programot mindenképpen folytatni szeretnék, sőt, a szabad tér adta lehetőségeket egyéb, izgalmas formában is szeretnék kihasználni.

Pesti Zoltánné elnök(jobbra) és Pintér Márta munkatárs is kipróbálta a sétányt

Fotó: Kovács Berta

– Még tavaly nyertünk el 400 ezer forintot az egyik nagy áruházlánc pályázatát, ebből tudtuk megépíteni a sétányt. Vásároltunk egyéb eszközöket is, például, árnyékolót, bográcsozót, mivel szeretnénk itt különböző közösségi programokat is megvalósítani – nyilatkozta Pesti Zoltánné, az egyesület elnöke. Azt is elárulta, amellett, hogy több tagjuk is szeret kertészkedni, az is fontos volt számukra, hogy Szolnok lakói lássák, a látássérültek is szinte bármit meg tudnak csinálti, legyen szó akár a növények nevelgetéséről, ezért jelentkeztek ők is a közösségi kert programba.

A kert sarkában nemrég készült el a mezítlábas sétány, ahol 13 négyzet formájú területen a különféle felületen lépkedhetnek végig, a homoktól kezdve a kisebb öklömnyi kavicsokig. Egy ilyen séta felér egy talpmasszázzsal, így az egyesület nyújtotta masszázs szolgáltatás kiegészítéseként is értékelhető. De természetesen arra is jó, ha valaki csak szeretné kipróbálni, milyen érzés végig lépkedni a különféle felületeken.

A mezítlábas sétány kialakításában a munkatársak mellett önkénteseik is segédkeztek

– Jó már az idő is, hogy levegyük a cipőnket, a Móra Közösségi Terünk pedig itt van a közelben, így az ottani programok résztvevői is kijöhetnek a kertbe mutatott rá Pesti Zoltánné.

Nem csak a sétány adhat egyébként érdekes élményt a tagoknak. Négy magaságyást gondoznak. Kettőben paradicsomot ültettek, mely már virágzik, a termést pedig, ahogy tavaly is, a rendezvényeiken hasznosítják.

Az Illatok kertjében virágok és fűszerek felismerésével próbálkozhatnak a vakok

Két ágyás bevonásával viszont „Illatok kertjét” hoztak létre. Egyikbe virágokat, másikba különféle fűszernövényeket ültettek. Itt a vakok kipróbálhatják, szaglás és tapintás útján mely növényeket sikerül felismerniük.

– Előzetes bejelentkezés alapján ép látásúak számára is szeretnénk elérhetővé tenni a kert nyújtotta szolgáltatásainkat. Bekötött szemmel ők is végigmehetnek a sétányon vagy megpróbálhatják illat alapján beazonosítani a fűszereket és a virágokat. – nyilatkozott elképzeléseikről az elnök. Egyesületük az esélyegyenlőség jegyében is szervez rendszeresen programokat.

A kertben egyébként terveznek egyesület csapatépítő összejöveteleket is, közös bográcsozással. Bár az még képlékeny, hová helyezik el a tűzrakó helyet, föléjük ugyanis fák magasodnak.