Május 13. és május 21. között kiemelt segítséget szeretne nyújtani az adózóknak a NAV.

Hosszított nyitva tartással várja ügyfeleit a NAV

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A személyi jövedelemadó bevallás közelgő határidejére tekintettel hosszabban tartanak nyitva egyes hivatalok. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei központi ügyfélszolgálata május 13. és 21. között rendkívüli nyitva tartással várja az ügyfeleket.

Május 13. hétfőn, május 15-én, szerdán, valamint május 21-én, kedden délelőtt fél kilenctől egészen este hatig tart nyitva a szolnoki NAV, május 14-én, kedden és május 16-án, csütörtökön fél kilenctől délután négyig, május 17-én, pénteken pedig reggel nyolc és délután kettő között állnak a szolnoki munkatársak az adózók rendelkezésére.

A karcagi KAB-NAV ablak május 21-én, a keddi szünnap helyett reggel nyolctól délig, majd délután egytől négyig tart majd nyitva.

– A tervezetekkel kapcsolatban általános tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető az ingyenesen hívható NAV Infóvonalon (1819). Az Infóvonal 1-es menüpontja hosszított nyitvatartással elérhető, május 13. és 17. között 8 óra 30 perctől 18 óráig, május 21-én 8 óra 30 perctől 20 óráig. Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni egészen május 21-éig. Online a legegyszerűbb és leggyorsabb az szja-bevallási tervezetek átnézése, elfogadása, amit az eSZJA-oldal megújult kitöltőprogrammal támogat – tájékoztatta hírportálunkat a témával kapcsolatban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága.