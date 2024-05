– Április 23-án kaptam beutalót a háziorvosomtól a törökszentmiklósi EGYMI-be, az intézmény neurológiai szakrendelésére. Ám hiába próbáltam időpontért telefonálni, egyszerűen senkit nem tudtam elérni a két megadott idősávban, nem vették fel a telefont, hiába csörgött ki – panaszolta egy fegyverneki férfi olvasónk, aki elmondása szerint legalább 3 héten keresztül próbálkozott, hiába.

Egy ideig szünetel majd a szakrendelés Miklóson, nem fogad betegeket a neurológia

Elérhető egyáltalán a törökszentmiklósi neurológia?

Kérdésünkkel, miszerint miért volt sikertelen a páciens megkeresése, és hogyan lehet sikeres az időpontfoglalás, megkerestük az EGYMI illetékeseit.

Június elejétől szünetel a neurológiai szakrendelés

– A rendelések folyamatosak, és az azokra való bejelentkezések meghatározott rend szerint történnek. A páciensek, vagy akadályoztatásuk esetén hozzátartozóik több csatornán keresztül tudják felenni a kapcsolatot a rendelőkkel. A központi telefonszámon tájékoztatást kaphatnak arról, hogy az adott napon milyen rendelések folynak. A szakrendelőt közvetlenül és a portán keresztül is el lehet érni telefonon. Szükség szerint postai úton és személyesen is felkereshetik az intézményt, így közvetlenül tudnak tájékozódni a rendelésekről és a háziorvosukon keresztül is kérhetnek segítséget. Probléma esetén, az intézmény titkárságán állunk rendelkezésre, hiszen azért vagyunk, hogy lehetőségeinkhez képest és legjobb tudásunkat adva segítsük a lakosságot – válaszolta dr. Csordás Melinda, az intézmény igazgatója, akitől megtudtuk, június 1-től szünetel a neurológiai szakrendelés az EGYMI-ben.

A Hetényi kórház szakrendelője látja el betegeiket

– A neurológus május végéig szabadságát tölti, június hónaptól az ellátás szervezése még folyamatban van. Míg neurológiai szakrendelésünk szünetel, betegeinket a szolnoki Hetényi Géza Kórház szakrendelője látja el – tájékoztatott az intézményvezető.