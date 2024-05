Panel erkély, vagy vidéki veteményes: mindenhol aranyat ér a szolnoki piacon kapható palánta. Paradicsomok és paprikák legkülönfélébb fajtái, karalábé, zeller, pattiszon, dinnyék, uborka palánták és rengeteg fűszer várja a kertészkedni vágyó vásárlókat a szolnoki piacon. A legutóbbi lehűlést követően egyre kelendőbbek a palánták. Van, aki bevásárló listával és ládákkal érkezik, hogy beültethesse kertjét.

Emberölés kísérlete miatt nyomoz a rendőrség a szelevényi gázrobbanás ügyében. Emberölés kísérlete, valamint közveszélyokozás bűntettében nyomoz a rendőrség a pénteki szelevényi gázrobbanás ügyében. A házban, ami a robbanás után kigyulladt, információink szerint ketten laktak, egy 50 év körüli anya a 10 év körüli gyermekével.

Alattyánon találkoztak az Alfások. Első alkalommal gyűltek össze az olasz autók kedvelői a településen.

Mezítlábas sétányon is járkálhatnak már a vakok. Múlt év tavaszán indította el közösségi kert programját a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. a Várkonyi téri kis játszótéren. A kertet, a növénytermesztésre alkalmas magaságyásokat azóta környékbeliek gondozzák, köztük a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Egyesülete is. A látássérültek itt egy mezítlábas sétányt is kialakítottak itt, melyet csütörtökön mutattak be.

A Rotary Club Szolnok újraalapításának 25. évfordulóját ünnepelték vasárnap a Városháza dísztermében.

Tavaszköszöntő gálaműsort rendeztek Kisújszálláson. A Vigadó Kulturális Központ dísztermében szombaton este két órás műsorával elvarázsolta a jelenlévőket a szolnoki Tisza Táncegyüttes.

Csikós Zsóka két számban is döntős volt Szegeden. A múlt héten Szegeden randevúztak a világ legjobb kajakosai és kenusai. Előbb európai olimpiai kvalifikációs versenyt rendeztek a Maty-éri pályán, majd a hétvégén Világkupa, valamint a para világbajnokság küzdelmeinek adott otthont a létesítmény.