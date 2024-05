Felrakjuk az árut a pultra, leolvassuk, fizetünk, a kijáratnál az érzékelőhöz érintjük a blokkot és már végeztünk is – néhány mozdulat csupán, és ha szerencsénk van, pár pillanat az egész. Az önkiszolgáló kasszák működése ez, amelyek néhány éve Magyarországon, így térségünkben is elterjedtek. Ezek használata elvileg az üzleteknek és a vásárlóknak is előnyös: előbbiek spórolhatnak a pénztárosbéreken, utóbbiaknak kevesebb időt kell sorban állással tölteniük és gyorsabban végezhetnek a vásárlással.

Önkiszolgáló kasszák. Szeretjük őket vagy sem?

Fotó: Csapó Balázs / Forrás: MW archív

A szerencse úgy kerül a képletbe, hogy azért a gyorsasággal akadnak néha gondok. Többnyire akkor, ha a mérleg nem, vagy nem jól érzékeli az árut, de gyakori jelenség az is, hogy a már leolvasott terméket nem fogadja el valamiért a mérleg. Mint ahogy az is, hogy kimérős termékeknél rossz árut ütünk be. Ilyenkor az üzlet munkatársának segítsége szükséges, akikből viszont jellemzően önkiszolgáló kasszás részlegenként egy áll. Kijutni sem mindig egyszerű az önkiszolgálóból, hiszen van, hogy a vonalkód-leolvasó nem engedelmeskedik, ez pedig szatyrokkal, csomagokkal megrakva okozhat bosszúságot.

Szolnokon már elterjedtek az önkiszolgáló kasszák

Szolnokon a magyarországi üzletláncok többségének már van önkiszolgáló kasszája. A Sparnak a Mátyás király úti hipermarketében és kisebb üzleteiben, hasonlóan a Tescónak is a Téglagyári úti áruházában és az Auchannak a Szandai réten lévő bevásárló központjában. A Lidlnek mindkét szolnoki üzletében van önkiszolgáló kassza, az Aldinak viszont sem a Szandai réti, sem az újonnan nyílt belvárosi üzletében nincs önkiszolgálási lehetőség. Szintén hagyományos módon lehet csak fizetni a szolnoki Penny-üzletekben és a Coop boltjaiban. De nem csak élelmiszerüzletek sajátja az önkiszolgáló kassza, hiszen van már olyan barkácsáruház és drogéria is, ahol saját magunk pénztárosai lehetünk.

A Spar annak idején az egyre növekvő vevőforgalommal indokolta az önkiszolgáló kasszák bevezetését, hogy ezáltal is könnyebbé váljon a vásárlás. A gördülékenység indokával döntött így a Tesco is, míg a Lidl a vásárlói igényekkel magyarázta az önkiszolgálók felállítását.

„Egy óvodás is meg tudja tanulni a használatukat”

Utóbbi igényekre volt kíváncsi hírportálunk is, ezért szolnokiakat kérdeztünk arról, mi a véleményük az önkiszolgáló kasszákról.

– Én nagyon szeretem az önkiszolgáló kasszákat. Gyorsabbá, gördülékenyebbé vált általuk a vásárlás – összegzett az egyik gyorskasszával rendelkező belvárosi üzlet előtt Botta-Dukát Zsoltné. Hozzátette, az kétségtelen, hogy vannak, akik nem szeretik, ami szerinte abból is fakadhat, hogy a legtöbb ilyen kasszában csak bankkártyával lehet fizetni. – Ezért nem is tartanám jónak, ha a hagyományos kasszák megszűnnének. Ez hátrányos lenne az idősek, nyugdíjasok számára, közülük ugyanis sokan készpénzben kapják a nyugdíjukat. És valljuk be: nem sokuk mozog otthonosan az elektronikus világban, ami viszont szükséges a kassza képernyőjének kezeléséhez – fejtette ki.

Palasik Teréz szerint nagyjából öt alkalom elég ahhoz, hogy megtanuljuk kezelni az önkiszolgáló kasszákat

Fotó: Nagy Balázs

Két szatyornyi terméket vásárolt ugyanezen bolt önkiszolgálójánál Palasik Teréz. Már ebből is látszott: az asszony gyakorlottan kezeli a kasszát, és mint elmondta, kedveli is, szerinte meggyorsítja a vásárlást. Úgy véli, hamar meg lehet tanulni a használatát, nagyjából öt alkalom után már könnyedén megy.

– Előnye, hogy nem kell annyit sorban állni. Viszont mindez boltfüggő, gépfüggő, a kasszák ugyanis nem egyformán működnek minden üzletben. Van, ahol könnyen kezelhetőek, másol viszont nem. Emellett nagyon sok múlik a kasszás személyzet hozzáállásán. Hiszen előfordul, hogy segíteniük kell, így számomra fontos, hogy az önkiszolgálónál dolgozó pénztárosok mennyire segítőkészek – árulta el.

Nagy kedvelője az önkiszolgáló kasszáknak Rácz Gábor. Ő elmondása alapján napi szinten vásárol így, szerinte nagyon könnyű kezelni.

Még egy óvodás is meg tudja tanulni!

– fogalmazott.

Felvetésünkre, hogy a csak készpénzzel fizetni tudók számára ez hátrányos lehet, azt mondta, ez sem lehet akadály.

– Én magam is épp most segítettem egy néninek készpénzzel fizetni – emelte ki.

– Jobb lenne, ha működnének a hagyományos kasszák, netán egyszerre több működne belőlük. Mert mostanság általában egyet tartanak nyitva, és így bizony sokszor rá vagyunk kényszerítve az önkiszolgáló kasszákra – mondta már egy másik üzletnél a Marikaként bemutatkozó hölgy. – Pedig fontos lenne, hogy legyen választási lehetőségünk – hangsúlyozta. Azt az előnyét viszont elismerte, hogy maga intézheti vásárlását, és hogy bevezetése óta általában jobban halad a sor.

Rácz Gábor pártolója az önkiszolgáló kasszák használatának, ő előszeretettel kasszázik magának

Fotó: Nagy Balázs

– Nem szeretem! – mondta ingerülten az ugyanezen boltnál vásárló Mária. – Miért nekünk kelljen ezzel foglalkozni?! – háborgott. – Nem bonyolult a használata, nem ezzel van gond, hanem az elvvel. Hogy ha az ember sok pénzt elkölt, akkor igenis legyen valaki, aki kezeli a kasszát.

Vele ellentétben nincsenek fenntartásai az önkiszolgáló kasszákkal szemben Pálhidy Csabának. Mint mondta, nem szokott problémája adódni, ha pedig szeszes italt vesz (ami kézi jóváhagyást igényel – a szerk.), vagy valami hiba van a mérleggel, rögtön jönnek segíteni. – Viszonylag gyorsan lehet vele haladni, de azért sokszor rá is vagyunk kényszerítve, mivel zárva találjuk a hagyományos pénztárakat – mutatott rá ő is. – Hátránya az is – fűzte hozzá –, hogy bizonyos kedvezményeket csak normál kasszánál lehet igénybe venni.

„Nem emberi, nincs kapcsolat a bolt és a vevő közt”

– Nem szeretem, nem is használom. Párszor próbáltam, de mindig volt valami baj vele, mindig elakadtam és szólni kellett a pénztárosnak – mondta el ismét egy másik önkiszolgálós üzletnél Göblyös Béla. Ő külön bosszúságként szólt a kimérős termékekről.

– Honnan tudjam én, hogy melyik pékáru melyik? Hogy melyik zöldség-gyümölcs melyik? Ne nekem kelljen már beírni! Mert ha meg rosszat ütöttem be, akkor rajtam kérik számon, hogy nem jó.

Nála is sarkosabb véleménnyel volt Pappné Balogh Mária.

– Meg kéne szüntetni! – jelentette ki érdeklődésünkre.

– Miért? – kérdeztük.

– Mert nincs kapcsolat a bolt és a vevő között. Egyszerűen nem emberi.

– Valamiért mégis elterjedtek az önkiszolgálók, ön szerint miért? – vetettük közbe.

– Nálam biztosan nem terjedtek el! Én csak hagyományos kasszához állok be – tett pontot az önkiszolgálók ügyére a hölgy.