A júniusi önkormányzati választáson csaknem 220 polgármesterjelölt indul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében – ez rekord a vármegyék között.

Százhúszmillió forintos pályázati forrásból három utat is felújítanak Tiszabőn. Az új aszfaltburkolatra azért is van szükség, hogy a mentők is biztonságosan közlekedhessenek a jelenleg rossz állapotú szakaszokon.

Sárközi Sándor több mint kéttucatnyi darabot már a magáénak tudhat.

Családi napra várták az érdeklődőket a Pletykafalu közösségi terén szombaton.

A Rummikub elnevezésű társasjáték rajongói gyűltek össze szombaton a Szandaszőlősi Művelődési Házban.

Kukába dobják az élelmiszer-pazarlást. Egy pályázat keretében bárki lerajzolhatja, hogyan lehetne fellépni a probléma ellen.

Nyílhegyek árulkodnak az egykori ütközetről. A rejtélyes helyszín izgalmas részleteket is elárul az egykori, itteni életről, amelyet talajradaros és drónos elemzéseknek is alávetnek.

Három napon át ismét az ínycsiklandó birkapörkölté a főszerep Túrkevén: péntektől vasárnapig immár 24. alkalommal rendezik meg az országosan is ismertté vált Kevi Juhászfesztivált. Hírportálunk szombaton a helyszínen bizonyosodott meg arról, mára bizony kiemelkedő gasztro- és kulturális kavalkáddá nőtte ki magát a rendezvény.

Különlegesebbnél különlegesebb járművek dübörögtek a XV. Szolnoki Tuning Találkozón szombaton.

Két évig Barta Sándor viselheti a nagykunkapitányi címet. A kunmadarasi gazdálkodót szombaton ünnepélyes keretek között iktattak be, így 2005 után újra a település adja a nagykunkapitányt. Barta Sándor Győrfi Lajos Berekfürdő regnáló kapitányától vette át a tisztséget.