A logikai tematikában kiválasztottak a múlt héten rendezett „Sakk-Matt-napon” mutatták be képességüket, most kedden a mozgásban, sportban kiválóak adtak számot tudásukról az „Örökmozgó-napon”, szerdán pedig a kreatívoknak, a „Gyermekrajz- és makettpályázaton részt vevő ovisok díjátadó ünnepségére kerül sor, akik a „Barátaim az állatok!” címmel adták be alkotásaikat.