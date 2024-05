Pedagógusnapi rendezvényt tartottak csütörtök délután a Szolnoki Galériában. A városi eseményen megjelentek a vármegyeszékhely és a vármegye elöljárói, számos intézmény és hivatal képviselője, és természetesen a főszereplők: oktatók, nevelők, pedagógusok. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter köszöntőjében rámutatott, hogy különös jelentősége van a helyszínnek, annak, hogy egy zsinagógában történik az ünnepség. Tekintettel arra, hogy ha valakitől lehet tanulni a tudás fontosságáról, az a magyarországi zsidóság.

Köszönetet mondtak a pedagógusok áldozatos munkájáért Szolnokon

Fotó: Mészáros János

– Ma a vidéken élőkre is kisebbségként tekinthetünk. Ez az oktatásban is megmutatkozik. Ezért egy olyan oktatási rendszerre van szükség, amelyben a vidéki fiataloknak is van lehetőségük tanulni, mint mindenki másnak, hiszen vidéken is rengeteg tehetséges diák van – emelte ki a miniszter, aki hozzátette: az ő feladatuk, hogy ezt a lehetőséget megteremtsék.

– Vannak még megbeszélendő kérdések az oktatással kapcsolatban, addig is köszöntsük ma azokat, akik egy zavaros világban is utat, irányt tudtak és tudnak mutatni – tette hozzá Lázár János.

Szalay Ferenc Szolnok polgármestere is kiemelte a pedagógusok nagyon fontos szerepét. Ahogy beszédében többek között elmondta, a bölcsődétől a felsőoktatási rendszerig minden megvan Szolnokon, s mindegyikben fontos szerepük van a pedagógusoknak.

– Egy pedagógusnak rengeteg feladata, még több felelőssége van, hiszen nemcsak tanít, hanem utat is mutat a fiataloknak. Ezzel együtt ez a hivatás olyan, amiben az ember naponta örömet kap a gyerekektől. Hiszem és tudom, hogy megkérdőjelezhetetlen a pedagógusok munkája, és ezt ma megköszönjük és elismerjük – emelte ki a városvezető.

Vas-, gyémánt-, és arany díszokleveleket adtak át

Az ünnepség fő eseményeként elismeréseket, ösztöndíjakat adtak át, s köszöntötték a díszokleveleseket.

Vas díszoklevél (65 év) elismerést kapott Peták Kálmánné és Peták Kálmán, Szathmáry Judit és Tímár Attiláné. Gyémánt díszoklevelet (60 év) érdemelt ki Béres Jenőné, Gyólai Jánosné, Káplár Józsefné, Kiss Sándornét, Kővári Lászlóné, Pujcsi Mihályné, Szokolai Jánosné, Rózsavári Lászlóné és Rózsavári László. Arany díszoklevél (50 év) elismerésben részesült Andrási Lászlóné, Baliné Szabó Ilona, Balog Piroska, Báthori Attiláné, Báthori Attila, Bozsányi Rezsőné, Csollák Lászlóné, Deméné Szatmári Ildikót, Ferencz Zsuzsanna, Jusztin László, Káli István, Kun Istvánné, Mezei Tiborné, Modla Erzsébet, Polgár Ágnes, Sipos Mihályné, Tóthné Majzik Mária, Tóth Péterné Halmai Terézia, Venczelné Polgár Anna. Szintén Arany díszoklevelet kap Jobbágy Dezsőné, Pásztrai Erzsébet, Szentiványi Zoltánné és Tasi Istvánné.