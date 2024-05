Egyik vezetőjük, Markót Richárd, a Pixel Colony egyik vezetője a Szoljon.hu podcast legutóbbi adásában mesélt magukról, valamint céljaikról, törekvéseikről.

Vendégünk: Markót Richárd, a Pixel Colony közösség egyik vezetője

Fotó: Hutter Zsófia

– A közösségünk az e-kultúra különböző rétegeit igyekszik összefogni, úgy mint a gamerek (videójátékosok), anime kedvelők, cosplayerek, fantasy szerepjátékosok, társasjátékosok. Jelenleg közel háromszázhetven tagot számlálunk, közülük hetven, nyolcvan személy aki igazán aktív. Elsősorban az online térben tartjuk a kapcsolatot, de igyekszünk minél több programon, eseményen is részt venni együtt – sorolta Markót Richárd. Hozzátetette, leginkább Szolnokról, Budapestről és a környékről, de Németországból is vannak tagjaik, a táboruk pedig egyre népesebbé válik.

A Pixel Colony sokféle programot szervez

– Többféle rendezvényen is részt veszünk, népszerű a MondoCon illetve a SzolnoCon, itt valamilyen programelemmel vagyunk jelen. Több rendezvényünknek is helyet biztosít a Verseghy Ferenc Könyvtár, emellett például pont az intézménynek köszönhetően a Pletykafaluban van egy közösségi műhelyünk, ahol a jelmezkészítésbe kóstolhatnak bele az érdeklődők. A Szőlőszem Klubban szintén megjelenünk időnként – részletezte Richárd. Azt is elárulta, hogy még mindig sokféle negatív vélemény övezi az e-kultúrát, de ez talán már változóban van.

– Nagyon szeretnénk megmutatni, hogy aki hozzánk belép biztonságban élvezheti a hobbiját és hasonló érdeklődésű személyekkel találkozhat, barátkozhat. Nincsenek szigorú elvárásaink, de a kölcsönös tisztelet az alapvető értékeink közé tartozik. Örülök, hogy tizennyolc éves, de hatvan pluszos tagunk is van. Ez remek, mert sokféle tapasztalatot tudnak kicserélni egymás között, ráadásul kisebb lehet a generációk közötti szakadék – árulta el Markót Richárd.