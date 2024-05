Bemutatta választási programját csütörtöki fórumán Jászapáti fideszes polgármesterjelöltje. Ifj. Pócs János hangsúlyozta, programját a lakosság kérései szerint alakították ki, amelyeket a következő napokban minden háztartásba el is juttatnak.

Pócs János (balra), Jászapáti fideszes polgármesterjelöltje bemutatta választási programját

Fotó: Pesti József

Pócs János helyben tartaná az apáti fiatalokat

Ifj. Pócs János a fórumon elmondta, Jászapáti jó irányba indult el az elmúlt évtizedben, ezt szeretnék folytatni. Emlékeztetett, a városban megújultak az utak, a városképet meghatározó épületek, jelentősen javult a település környezetvédelme.

Legfontosabb célkitűzésem, hogy növeljük Jászapáti megtartóerejét, hogy mindenki megtalálja a helyét Jászapátin

– jelentette ki a polgármesterjelölt.

Ennek érdekében a fiatalok helyben maradását letelepedési támogatással, első lakáshoz jutás támogatásával, önkormányzati bérlakásokkal szeretné ösztönözni. Hozzátette, ehhez fejleszteni kell a bölcsődei, óvodai intézményrendszert, és színvonalas oktatást kell biztosítani. De a felsőfokú tanulmányokat végzőket is ösztöndíj-programmal szükséges támogatni.

Pócs János kiemelte, támogatást vezetne be az egészségügyben, oktatásban, közrend-fenntartásban dolgozó jászapátiak számára. A támogatás megítélésére külön bizottságot hoznának létre.

Szólt arról is, megtartanák a városban már most is meglévő szabadidős, közösségépítő, kulturális programokat, továbbra is támogatnák az időseket és a város verseny- és szabadidősport-egyesületeit. Hozzátette, egyházi óvodát is szeretnének Jászapátin.

Növelné a köztéri kamerák számát

A kormánypárti polgármesterjelölt további energiatakarékossági fejlesztéseket is tervez, emellett felszámolná az illegális hulladéktelepet, lebontatná a város romos házait, illetve a kóbor kutyák számára állatmenhelyt hozna létre. Elmondta azt is, új kerékpárút-hálózatot szeretne kialakítani, a közterületi kamerarendszer bővítését tervezi és nagyobb figyelmet fordítana a köztisztaságra is.

Ifj. Pócs János emlékeztetett, Jászapátira az elmúlt tíz év alatt 10 milliárd forint fejlesztés jutott, amely révén a Jászság egyik legdinamikusabban fejlődő városa volt az elmúlt évtizedben. Hozzátette, elképzeléseit a miniszterelnök is támogatja. Ifj. Pócs János megköszönte továbbá a két ciklus után leköszönő jelenlegi jászapáti polgármester, Farkas Ferenc munkáját.