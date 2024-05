Kétszer is szerepeltek a Forbes Magazin címlapján, az év sikeres fiatal vállalkozója Széchenyi díjat is elnyerték 2020-ban, villámgyorsan fejlődnek, igyekeznek a lehető legtöbb tabut ledönteni a női test, a női működés kapcsán. A „This Is Redy” egy menstruációs fehérnemű, amelynek megálmodója a Szolnokhoz is kötődő, mezőtúri származású Molnár Dóra. Hogyan jutott el az ötlet a megvalósításig, hogyan használható az eszköz, milyen tévhitek övezik?

Molnár Dóra

Fotó: Kocsis-Szabó Lilla Laura

Egyebek mellett ezekre a kérdésre ad választ, valamint arról mesél Kocsis-Szabó Lilla Laura újságírónak, hogyan változott a női testről és működéséről alkotott kép az utóbbi években, milyen a tinilányok és általánosan a nők viszonya a saját testükkel kapcsolatban. Valamint arról is képet ad, hogyan javítható, fejleszthető ez a terület az elfogadást, érzékenyítést illetően.