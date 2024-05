A Tisza folyóba és az Ártéri horgásztóba összesen 8000 kilónyi ponty kihelyezése történt meg. A háromnyaras pontyok átlagsúlya 4,5 kilogramm.

Az Ártéri horgásztóba is telepítettek pontyokat

Forrás: Beküldött fotó

Donkó Péter, a szövetség ügyvezető igazgatója kifejtette, a halak kihelyezését úgy időzítették, hogy pár nappal a fajlagos fogási tilalmi idő vége előtt kerüljenek ki a vizekbe. Hónap végén lejár a tilalmi idő, így szombaton már lehet pontyra horgászni, a pár nap alatt viszont van idejük a telepítéskor egy helyen csoportosuló halaknak szétúszni.

– Az a törekvésünk, hogy a horgászainkat folyamatosan ellássuk halakkal, így minden hónapban tervezünk pontytelepítést, elsődlegesen a csatornákba, holtágakba, tavakba. Korábbi években évente egyszer helyeztünk ki halat nagy mennyiségben, viszont azt tapasztaltuk, hogy az azt követő napokban, mielőtt még szétoszlottak volna a csoportok, a telepítés helyén fogtak ki közülük nagy mennyiséget a horgászok. Most nem is jelezzük előre a telepítések pontos időpontját és több lépésben pótoljuk a halakat, nagyobb esélyt biztosítva így a többi horgásznak is – hangsúlyozta Donkó Péter.

Megérkezett a Tiszához a tartálykocsi, benne sok szép ponttyal

Forrás: Beküldött fotó

Azt is elárulta, szeretnék színesíteni a palettát, így ponty mellett tervben van idén még ragadozó, keszegfélék és compó telepítse is, de erre már csak ősszel fog sor kerülni. És természetesen idén is gyarapítják kecsegével a Tisza halállományát.