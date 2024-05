– A vonatkozó kormányrendelet adott bekezdésének értelmében belterület külterületén – kivéve a kutyák futtatására kijelölt területeket – az ebet csakis pórázon lehet vezetni. Ráadásul olyan személy teheti ezt meg, aki képes az állat irányítására, féken tartására – tájékoztatott Sánta Bernadett.

Ne felejtsük el, hogy bizonyos helyszíneken mindig kötelező a póráz használata!

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A szolnoki polgármesteri hivatal környezetgazdálkodási osztályvezetője kiemelte, a tulajdonosnak azt is biztosítania kell, hogy az eb az esetleges harapásával más állatot, embert ne veszélyeztessen.

Agresszív négylábúaknál szájkosár is szükséges

Ennek megfelelően a szájkosár használatára is vonatkoznak szabályok. Bár, amennyiben törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet nem írja elő, alkalmazása nem kötelező. Azonban jellemzően agresszív egyed esetében szükséges az alkalmazása.

Az ebeket egyébként kutyajátszótereken, illetve kijelölt területeken lehet póráz nélkül sétáltatni. A Szolnok területén található futtatókat önkormányzati rendelet jelöli ki – magyarázta az osztályvezető.

Kedvtelésből tartott állatot tilos kikötve tartani

– A vonatkozó kormányrendelet megfelelő pontja szerint, kistestű ebet 10 négyzetméternél, közepes testű ebet 15 négyzetméternél, nagytestű ebet 20 négyzetméternél kisebb területen tartósan tartani tilos – sorolta Sánta Bernadett. Azt szintén érdemes tudni, hogy a „láncon tartás” ideje is lejárt, ugyanis a kedvtelésből tartott állatokat nem lehet kikötve tartani. Ez néhány kivételtől eltekintve az ebekre is vonatkozik.

– Egy kormányrendelet értelmében patás állat és eb kivételével kedvtelésből tartott állatot kikötni tilos. Patás állatot állandó jelleggel, ebet tartósan kikötve tartani tilos – pontosított az osztályvezető. Hozzátette, bizonyos helyzetekben megengedett az átmeneti megkötés. Kutyák esetében az állaton végzett ápolás, gyógykezelés céljából, annak idejére például megengedett, valamint az eb veszélyes viselkedése miatt, a veszélyeztetés idejére szintén. Emellett kiköthető a közlekedésbiztonság, az állat testi épsége és a járműforgalom zavartalan működése érdekében is.

Tizennégy éve kötelező a mikrocsip használata

Az ebek tartásának további lényeges eleme a mikrocsip. Használata 2010 óta kötelező, ennek ellenére még most is akadnak a hiányából fakadó szabálytalanságok. Négy hónaposnál idősebb eb csak mikrocsippel megjelölve tartható. A beültetési kötelezettség elmulasztása esetén a járási állat-egészségügyi hatóság bírságolhat.

Akár több tízezer forintra is rúghat a bírság...

Az állatok védelmét több kormányrendelet is szabályozza. Az eset súlyától függően változatos büntetésre számíthat, aki ezek ellen vét.

– A jegyző is kiszabhat büntetést, többféle lépcsőfok létezik. Lehet szó figyelmeztetésről, állatvédelmi oktatásra való kötelezésről, bírságok megfizetéséről, de az állattartás korlátozása, sőt, a teljes eltiltás is kilátásba helyezhető – tájékoztatott az osztályvezető. Az alapbírság 75 000 forint, mely az elkövetett cselekmény besorolásától függően, adott szorzók alapján sokkal több is lehet.