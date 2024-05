Juhokat terel egy puli a túrkevei Petőfi téren. A hír hallatán nem egy elhagyott nyájra kell gondolni, „csupán" arról van szó, hogy a településszépítők ismét akcióba lendültek. A térdíszként funkcionáló jelenet persze nem véletlen, hiszen a napokban rendezik meg a településen a XXIV. Kevi Juhászfesztivált. A kompozíciót a Túrkevei Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai készítették.

Munkában a kevi pulikutya a főtéren

Forrás: Beküldött fotó

– Városunk és a térség nagyon fontos eseményére szerettünk volna kedveskedni az ide látogatóknak ezzel a dísszel. Az elmúlt időszakban azonban természetesen virágültetéssel is foglalkoztunk a közterek szépítése érdekében. Mindenek felett hangsúlyozom, hogy ez nem valósulhatott volna meg a sok segítség nélkül, amit kaptunk. Rengetegen támogatnak, hihetetlen mértékű segítséget kapunk sokaktól, hogy az ötleteinket megvalósíthassuk – mondta el érdeklődésünkre Zagyváné Vass Margit.

Az egyesület virágfelelős csapatának koordinátora és szóvivője büszkén számolt be arról, hogy az összefogás egyre erősebb, ennek köszönhető a kitartásuk.

– Szívem szerint mindenkit név szerint sorolnék fel. Tudom, hogy erre sajnos nincs elég felület, de újra és újra szeretnénk megköszönni azoknak, akik nem sajnálják az idejüket, olykor a pénzüket arra, hogy a lakhelyünket, a városunkat minket segítve szebbé tegyék. Az egyesület tagjai és az önkéntesek mellett sok segítséget kapunk a város önkormányzatától, a városgondnokság munkatársai mindenben támogatnak minket – sorolta mérhetetlen hálával a hangjában Zagyváné Vass Margit, aki természetesen a fiatalokról sem feledkezik meg.

Az egyik városszéli kerékpáros kompozíciót fiatalok segítségével tették rendbe a túrkevei városszépítők

Forrás: Beküldött fotó

– Nemrég a település szélén álló két kerékpáros kompozíciót és azoknak környékét tettük rendbe. A munkálatokból alaposan kivette részét a Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda Cserkész Csapata is. Öröm volt látni, hogy a fiatalok milyen lelkesek voltak. Segítségükkel megszépült a keresztgödörnél a kerékpáros dísz, nemsokára a terület királynője, Cseppke is visszakerül a helyére. Emellett rendbe tettük a Kisújszállás felé vezető út mentén álló díszteret is – mesélt legutóbbi tevékenységükről az aktivista hölgy, aki hozzátette: az alkotás örömén, a szépítésen túl a legfontosabb minden alkalommal az, hogy fantasztikus közösségi élményt adtak egymásnak.

Kun motívumokkal díszítik a virágládákat

A virágosítás mellett különböző dísztárgyakkal, díszelemekkel is szépítik a várost a Túrkevei Városvédő és Szépítő Egyesület tagjai. Legutóbb, lakosok által felajánlott székekből készítettek virágtartókat, azok is sorban díszítik a település egy szegletét. Korábban pedig igazi kuriózumként, a város hagyományát is őrizve a kunhímzés mintájával díszítették ki a Petőfi téren lévő virágládákat.

Kun motívumok a virágládákon

Forrás: Beküldött fotó

– Azt szoktam mondani: az ötlet az semmi, de a megvalósítás, az a valami! Amikor azonnal megvalósítókra találtam ebben az elképzelésben, nagyon boldog voltam. Hála annak, aki pénzzel segített, annak, aki a művészi munkát adta, annak, akik a faanyagot, aki a festéket és azoknak, akik dolgoztak azon, hogy ezek a szépségek ott lehessenek a főtér ládáin – hangsúlyozta Zagyváné Vass Margit, aki hozzátette: a belvárosban az áruház előtti ládák is kun motívumot kaptak. Így összesen harminc láda lett eredeti kun mintával díszítve.