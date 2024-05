Fontos ünnep ez a mai, pünkösdhétfőt ünnepel ma a keresztény világ.

Vendégünk: Varga Zoltánné Erzsébet

Fotó: Hartai Gergely

A jeles napon a Szentlélek kiáradására emlékezünk, és ezt a napot tekintjük a keresztény egyház születésnapjának is. A vallásos ember ilyenkor nem csupán a testét, de a lelkét is díszbe öltözteti, szentmisén vesz részt, és belső megújulással, „tiszta lappal” indul neki az elkövetkezendő hónapoknak. Megannyi élmény fűzi ehhez az időszakhoz Varga Zoltánnét is, akinek gyermekkorát is meghatározta a pünkösd szellemisége.

A nyugalmazott szolnoki hitoktatót az ünnep hátteréről, valamint a hozzá kötődő hagyományokról kérdezte Hartai Gergely rádiós szerkesztő. Tartsanak velünk az elkövetkezendő percekben, hallgassák meg gondolatait önök is!