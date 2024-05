Rejtélyes ostrom színtere lehetett egykoron Mesterszállás környéke, ahol a közelmúltban kimmerektől származó nyílhegyeket találtak a szolnoki kutatók.

Vendégünk: Kovács Péter

Fotó: Hartai Gergely

Az évezredekkel ezelőtt élt népcsoport környékbeli nyomairól Kovács Péter régészt kérdezte Hartai Gergely rádiós szerkesztő. A leletek érdekességei révén arra kerestük a választ, hogy a kora vaskornak milyen vetületei érhetők tetten a mai Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területén, valamint hogy milyen további vizsgálatokra lehet számítani az elkövetkezendő hónapokban Mesterszállás térségében.

Kitértünk emellett arra is, hogy a szolnoki régészek a jövőben is nagyban támaszkodnak a fémkeresős vizsgálatokra, sőt, a drónos és a talajradaros elemzésektől is újabb izgalmas felfedezéseket remélnek. Múltbéli barangolásunk évezredekkel repít minket vissza az időben.