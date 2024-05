Sokan pattantak biciklire és kerekeztek át a vízlépcsőn áprilisban is. A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság ezúttal is rekordról számolt be.

Nagyon sokat pattantak biciklire áprilisban is

Forrás: Kötivízig

– Igazgatóságunk Kiskörei szakaszmérnökségének adatai szerint idén áprilisban 6593 kerékpáros hajtott át a vízlépcső üzemi hídján, ami a legnagyobb negyedik havi forgalom – olvasható a Kötivízig tájékoztatójában. Az illetékesek hozzátették: az eddigi csúcsot 2023 áprilisa tartotta 5806 bicajossal.

Az idei év első négy hónapjában összesen 9928 kerékpáros gurult át a duzzasztó felett, ami időarányosan szintén példátlan eredmény

– tették hozzá.

A témával kapcsolatban arról is beszámolt az igazgatóság, hogy a Tisza-tó töltéskoronáján kialakított kerékpárúton a gépjárművek forgalmát szabályozó, a kerékpárosokat védő sorompókat május 6-án reggel nyolc órakor zárják.