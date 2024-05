Helyreállítás 1 órája

Ekkora robajt még nem hallottak: sokkolta a helyieket a szelevényi házrobbanás – galériával

Hétvégén gázrobbanás rázta meg Szelevényt, a helyszínre a kunszentmártoni és szarvasi tűzoltók érkeztek. A tiszazugi kistelepülés lakói közül többen arról számoltak be, hogy ekkora robajt még sohasem hallottak. Ablakok törtek be, a szomszéd épülete teteje is megrongálódott. A helyiek értetlenül állnak a történtek előtt, a Rózsadomb utcában megrongálódott házak egy részét összefogással állították helyre.

Pakainé Pusztai Nóra Pakainé Pusztai Nóra

Óriási gázrobbanás rázta meg Szelevényt péntek éjjel. Alig maradt valami a felrobbant házból

Fotó: Donka Ferenc – Ilyet nem sűrűn él meg az ember – fogalmaztak a szomszédok az első sokk után. A lakosok csak találgatnak, pontosan mi történhetett. Ahogy azt korábban megírtuk, a Rózsadomb utcába egy anya segélykiáltása után robbant fel a ház, ami ki is gyulladt. Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársától megtudtuk, a házban élő gyermeket és a középkorú nőt súlyos-életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Több ház ablaka kitört a környéken Kerekesné dr. Holló Helga polgármestert a kora reggeli órákban értesítették a tűzoltóságtól. Felvette a kapcsolatot a közbiztonsági referenssel, aki tájékoztatta, hogy a helyszínen a hatóságok, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a rendőrség munkatársai is jelen voltak. Több ház ablaka kitört, a szomszéd ingatlan tetőszerkezetében történt nagyobb kár. – Arra kerestünk gyors megoldást, mert esőt is mondott. Először úgy volt, hogy le kell szedni a csepereket és lefóliázni, aztán végülis a falubeliek összefogtak, és más módon segítettek – mondta.

Felrobbant egy ház Szelevényen Fotók: Donka Ferenc

Több mint húszan vettek részt a helyreállítási munkában a robbanás utáni napon. Sokan összefogtak a károsultakért – Lakossági felajánlásból cserép és cserépléc is érkezett, ami menthető cserép volt és felajánlottat feltették a tetőre – nyilatkozta az összefogásról. Másik ingatlan tetőszerkezetét is javítani kellett az önkéntes falubelieknek. A szomszédok hétfőn a biztosító munkatársait várták. Még tisztázatlanok a körülmények – A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlet, valamint közveszélyokozás bűntett miatt folytat nyomozást – tájékoztatott Mári Ilona alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Hozzátette, a folyamatban lévő eljárás érdekeire tekintettel a rendőrség nem ad bővebb tájékoztatást.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!