A takarítás nem mindenkinek szívügye, a tisztaságot viszont szeretjük. Ezért minél egyszerűbben szeretnénk megúszni a dolgot, ami nem is lehetetlen a mai gépesített világban. A porszívózás nem tartozik a bonyolultabb munkák közé, de még itt is vannak kényelmi fokozatok. Hagyományos vagy valamilyen modern eszközt válasszunk? Pár éve velünk élnek a vezeték nélküli és a robotporszívók is a maguk egyszerűsítést ígérő reklámüzeneteivel. Azért valljuk be, hogy nem feltétlenül egyértelmű, hogy mire is valók. A Tudatos Vásárlók Egyesülete csapata összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

– A „hagyományos” porszívókat nem kell bemutatni. Az viszont újdonság lehet, hogy nagyok a különbségek a termékek tisztítási hatékonysága, zajszintje vagy energiahatékonysága között. Hiszen jó, ha a készülék nem túl hangos, és porszívózás után nem lesz több por a levegőben, mint előtte. Tesztünkből kiderült, hogy erre is van példa – olvasható a témával kapcsolatban a Tudatosvasarlo.hu internetes oldalon. Ahogy az illetékesek írják: aktuális kérdés, hogy porzsákos vagy porzsák nélküli porszívót vegyünk-e. A porzsák nélküli modellek esetében pénzt takaríthatunk meg, de a szűrő rendszeres tisztítást igényel. A porgyűjtő tartály ürítése pedig gondot jelenthet asztmások és allergiások számára.

Megfelelő megoldás a vezeték nélküli?

Másik lehetőség: a vezeték nélküli porszívók használata.

– Ezek a porszívók könnyűek, ezért egyszerűbb velük körbefutni a lakást, és még a vezetékbe se botlunk bele folyamatosan. Tartályuk viszont kisebb és mivel akkumulátorról működnek, nem bírják a hosszabb igénybevételt – derül ki a terméktesztekből.

– Ha túl gyakran vagy nagy területen tervezzük használni, nem biztos, hogy ez lesz a kényelmes megoldás, főleg, ha akár tíz órát kell várnunk a feltöltésre. Ráadásul, legtöbbjük az allergéneket sem tartja vissza kellőképpen – olvasható az oldalon, ahol az előnyöket és hátrányokat részletezik is.

Előny, hogy könnyebbek, mint a hagyományos porszívók, nem korlátozza a hatótávolságot a vezeték hosszúsága és a dugóaljzatok elhelyezkedése a lakásban. A porszívó kézi egysége praktikus, az eszközök tárolása kevesebb helyet igényel. Ezzel szemben ugyebár fix üzemidővel kell számolni, mivel lemerülés után több óra is lehet, míg újra használatba lehet venni őket. Hátrány továbbá, hogy a tartályuk kisebb, mint a hagyományos vezetékes porszívóké, gyakrabban kell tisztítani, valamint a tárolásához szükség lehet fali dokkoló felszerelésére.

Nem mindegy, milyen jellegű a padló

Na és mit várhatunk az utóbbi időben oly’ népszerű robotporszívóktól?

– Sokunk álma a robotporszívó, mely kitakarítja a lakást míg mi az ügyeinket intézzük. A tesztek azonban azt mutatják, hogy a legjobb robotporszívók tisztítási hatékonysága sem olyan jó, mint a hagyományos porszívóké. Létjogosultságuk a rendszeres és tőlünk független működésükben rejlik. Keménypadlón felveszik a versenyt a hagyományos társaikkal, de mivel szívóteljesítményük gyenge, szőnyegen nem teljesítenek ilyen jól – derül ki a Tudatos Vásárlók tesztjéből.

Megerősítésképpen hozzáteszik: míg a jobb vezetékes porszívók szőnyegből is eltávolítják a pornak akár 80-90 százalékát, robotporszívók esetében ez az érték maximum 50 százalék.

Némelyik készülék csak 25 percet bír

– Olyan lakásban, ahol könyvkupacokat, játékhalmokat kell kerülgetniük, kevésbé jól teljesítenek. Ha előtte ugyanis órákat kell pakolnunk, oda az időnyereségünk. Várhatóan gyakrabban kell üríteni a portartályukat és fontos, hogy mennyit bír a készülék egy töltéssel, illetve tud-e önállóan csatlakozni a dokkoló állomásra. Némelyik készülék csak 25 percet bír egy töltéssel, míg mások majdnem négy órát, s ha nem vagyunk a közelben hogy töltőre rakjuk, elmaradhat a várt eredmény – olvasható a Tudatosvasarlo.hu-n.

Erősségek és gyengeségek: mérlegeljünk!

A teszteredmények alapján elmondható, hogy egy márkán belül is akadnak jól és rosszabbul teljesítő termékek. Illetve, önmagában az ár sem garancia arra, hogy elégedettek leszünk. Ezért bármennyit is szánunk egy porszívó vásárlására, érdemes kiderítenünk, hogy az egyes termékeknek melyek az erősségei és gyengeségei.