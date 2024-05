Ünnepi beszédében Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy a huszár „egy nagyszerűen rögtönző szélvész”; gyorsan lovagoló, de főleg ugyanilyen gyorsan gondolkodó, minden helyzetből önmagát kivágni képes katona.

Balról: Szepesi Tibor, Hegmanné Nemes Sára a Magyra Posta Zrt. alelnöke és dr. Fazekas Sándor

Fotó: Daróczi Erzsébet

– Ilyenek vagyunk mi, kun magyarok, magyar kunok. A magyar huszár lelke ma is él, itt él a katonai pályát választó magyar fiatalokban – fogalmazott a tárcavezető, rámutatva a Szentannai középiskola kadét hallgatóira. – „Non alius regit" – nem más kormányoz, volt ez ráírva a zászlóra, amely alatt a karcagi huszár harcolt. Ne más kormányozzon, én így fordítom ezt, a mondás aktualitását nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Szalay–Bobrovniczky Kristóf felidézte Fabriczy Kováts Mihály életét, aki 16 évesen állt huszárnak, s több nemzet haderejében szolgált. Így a francia hadseregben, aztán legnagyobb ellenfelénél, Nagy Frigyesnél, de mindig magyar ruhában és magyar huszárok között, majd elment Amerikába a szabadságért harcolni, lengyel barátjával, Pulaski gróffal, s ott halt hősi halált is, sorolta a miniszter, aki szerint Orbán Balázs Huszárvágás című könyve talán soha nem volt ilyen aktuális, mint ma, ahogy az Európai parlamenti választás fis kiemelkedő jelentőségű.

Szepesi Tibor, Karcag polgármestere arról beszélt, hogy Fabriczy Kováts Mihály a szabadság utáni vágyat, az azért való küzdeni akarást már gyermekkorától megtapasztalta.

– Karcagnak, a Nagykunság központjának története a XIII. századig nyúlik vissza, őseink az ázsiai törökség Kipcsak ágából származnak. Magyarországi letelepedésük után keresztény hitre tértek, magyarrá váltak, de kiváltságos népként fegyverrel szolgálták a királyokat. Küzdöttek, hogy megőrizhessük magyarságunkat, szabadságunkat, mert tudták, hogy a függetlenségünknek nem lehet ára, annak értéke van. Mi, a kunok leszármazottjai évszázadok óta őrizzük szokásainkat, büszkék vagyunk múltunkra, elődeinkre. Ilyen Fabriczy Kováts Mihály is, a közhuszárból ezredes parancsnokká előlépő katona, akinek neve egybeforrt az Egyesült Államok függetlenségi harcaival. Városunkban is több szervezet méltón őrzi, ápolja, élteti emlékét, ahogy ezt tesszük ma is – mondta a városvezető.