Elkészült a Fidesz-KDNP választási programja a június 9-ei önkormányzati voksolásra. Az Otthonunkért, Szolnokért program a következő ciklus elképzeléseit tartalmazza, ezeket ismertette szerdán, a szolnoki majálison tartott sajtótájékoztatóján a vármegyeszékhely vezetője.

Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere a városi majálison tartott sajtótájékoztatón ismertette választási programját

Fotó: Nagy Balázs

Szalay Ferenc elmondta, a legfontosabb Szolnok biztonságának erősítése. Szerinte Szolnoknak – akárcsak az országnak – a háború ellenére is meg kell őriznie józan ítélőképességét. A városvezető kiemelte a megélhetés biztonságát is, ebben szerinte már eddig is jelentős munka folyt Szolnokon, hiszen egy 124 hektáros ipari park megtelt a városban, a munkanélküliség pedig helyben nem éri el a 4 százalékot.

A jövőben a kormánypártok fontos szerepet szánnának az innovációnak és a kutatás-fejlesztésnek. Szeretnék elérni, hogy a Szolnokra érkező cégek visszahozzák a magasan képzett, Szolnokról elszármazott fiatalokat – ebben a folyamatban együttműködnének a Debreceni Egyetemmel is.

Szalay Ferenc hangsúlyozta, foglalkozni kell a város forgalmi problémáival.

– Az autók száma a kétszeresére nőtt az elmúlt évtizedekben, az infrastruktúra viszont változatlan maradt. Ezért folytatjuk a Csáklya úti híd és a Szandai elkerülő tervezését. Jelenleg a kiviteli tervek közbeszerzése zajlik, május közepén pedig be tudjuk jelenteni, hogy elkezdődik a tervek készítése – fejtette ki a polgármester, kiemelve, az elkerülő jelentősen enyhítené a város forgalmát.

Terveikben szerepel továbbá ezer új parkolóhely építése is, a városban most meglévő 150 köztéri kamera számát pedig szeretnék megduplázni.

A polgármester szólt a város értékeiről is, kiemelve a színházat, a szimfonikus zenekart, a városi rendezvényeket, a várrekonstrukciót és a Művésztelep újjáépítését. Ezekre szerinte minden szolnoki büszke lehet. Céljuk pedig az, hogy minél élhetőbb, minél szebb várost építsenek.

Dr. Kállai Mária, Szolnok országgyűlési képviselője szerint fontos, hogy a város vezetése képes legyen együtt dolgozni a kormányzattal

Fotó: Nagy Balázs

– A Fidesz-KDNP 18 éve megszakítás nélkül dolgozik Szolnokért, és ennek számos eredménye van – jelentette ki a sajtótájékoztatón Szolnok országgyűlési képviselője. Dr. Kállai Mária kiemelte, noha ezt a munkát az elmúlt években nehezítette a koronavírus-járvány, a háború és az abból adódó gazdasági nehézségek, Szolnok gazdasági helyzete mégis megnyugtató. Szerinte ezt jelzi az is, hogy Szolnok iparűzésiadó-bevétele növekedett, és már tárgyalnak egy leendő új ipari parki területről.

– Ez is azt mutatja, ha egy város együtt tud dolgozni a kormányzattal, annak eredménye van – emelte ki a képviselő.