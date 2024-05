Tisztítsuk meg közösen a Zagyva folyót és környékét! Erre buzdítják a zagyvarékasiakat.

Fotó: Pesthy Márton / Forrás: Illusztráció

Polónyi László polgármester hangsúlyozta, idén szeretnék felpörgetni a turisztikai projektjüket, ezért is fontos, hogy természeti értékeiket mentesítsék az eldobált szeméttől, illegálisan lerakott hulladékoktól. Május 4-ére hirdettek akciót, amikor is 8 órára várják az önkénteseket az Aradi út végén található gátőrházhoz. Az akcióhoz a Szolnoki ZöldErő és a PET Kupa tagjai is csatlakoznak.