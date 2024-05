– Leát Tiszabőn találták. Két madzag nőtt bele a nyakába, az egyiket ugyanis elszakította, de újra belekötöttek egy másikat a nyílt sebbe. Emiatt egy nagy műtétet kellett elvégezni rajta – mesélte az egyik örökbe fogadható kutya szívszorító történetét Lászlóné Borbély Brigitta, a Kéz a Mancsért Egyesület elnöke.

Leát (jobbról az első kutya) Tiszabőn találták.

Fotó: Nagy Balázs

Az egyik szolnoki nagyáruház előtt szombat délelőtt tartott örökbefogadó napot az egyesület, az eseményre 6 kutyát hoztak, de fotók alapján is lehetett örökbe fogadni gazdátlan állatokat. Mint azt az elnök elmondta, nem Lea az egyetlen jószág, amely borzalmas egészségügyi állapotban, vagy körülmények közül került hozzájuk.

– Sajnos mindegyiknek ilyen szomorú története van. Ez a kistestű kutyus, Cseszter, Jászladányról került hozzánk, súlyos bőrbetegséggel. Vakarózott, nyüszített a fájdalomtól, de ma már ilyen szép, csupa báj kisfiú, aki végre igazi kölyök lehet. Vannak sérült kutyusaink, például Spirit, akinek sajnos amputálni kellett az egyik lábát – mutatta be a láthatóan hálás kutyusokat, akik a gondos ápolásnak köszönhetően ma már boldog, egészséges állatok. Ahogy Lea is, aki a történtek ellenére még mindig bízik az emberekben, és ezen a napon az érdeklődőket is meggyőzte. A rákóczifalvai Bíró Zsoltné éppen őt választotta.